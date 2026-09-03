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लगातार गिरावट के बाद अचानक उछला सोना, चांदी ने भी मारी लंबी छलांग; चेक करें आज का ताजा भाव

आज सोना ₹1,640 बढ़कर ₹1,54,660 और चांदी ₹2,970 की तेजी के साथ ₹2,38,990 प्रति किलो पर पहुंची

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 10:48 AM IST

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हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में 3 सितम्बर 2026 को कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में तीन दिनों की गिरावट के बाद सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों और भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

सोने की कीमतों में जोरदार तेजी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय वायदा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,640.00 रुपये की भारी बढ़त के साथ 1,54,660.00 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है. यह पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले लगभग 1.070% की मजबूत दैनिक वृद्धि को दर्शाता है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता है, जिससे सोने को मजबूती मिल रही है. रिटेल बाजारों में 24 कैरेट शुद्ध सोने की औसत कीमत देश में 1,53,020 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की जा रही है. इस पर 3% जीएसटी (GST) और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज अलग से देय होगा.

चांदी की चमक भी हुई तेज
सोने के नक्शेकदम पर चलते हुए आज चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल आया है. प्रति किलोग्राम चांदी के दाम में 2,970.00 रुपये की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है, जिसके बाद इसका भाव 2,38,990.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. प्रतिशत के लिहाज से चांदी की कीमत में आज 1.260% की वृद्धि हुई है. औद्योगिक क्षेत्रों में चांदी की बढ़ती मांग और वैश्विक बाजार में शॉर्ट-सप्लाई के कारण यह धातु लगातार मजबूत हो रही है. अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार में भी चांदी फिर से 66 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और डॉलर इंडेक्स में आ रही नरमी के चलते आने वाले दिनों में सराफा बाजार में यह उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. आम ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने नजदीकी शहर के लाइव हॉलमार्क रेट्स की जांच जरूर कर लें.

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