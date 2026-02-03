सोना-चांदी में लगी आग: चांदी ₹17,000 महंगी, सोना ₹1.48 लाख के पार; जानें आज के ताजा रेट्स
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के कारण घरेलू और वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है.
Published : February 3, 2026 at 10:19 AM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते (Trade Deal) की घोषणा ने घरेलू और वैश्विक बाजारों में एक नया उत्साह भर दिया है. इस सौदे के सकारात्मक संकेतों के बीच, पिछले तीन दिनों से जारी गिरावट को पीछे छोड़ते हुए आज एमसीएक्स (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त रिकवरी देखी गई.
चांदी में तूफानी तेजी
मंगलवार सुबह शुरुआती कारोबार में चांदी ने निवेशकों को हैरान कर दिया. तीन दिनों की लगातार गिरावट के बाद, मार्च डिलीवरी वाली चांदी में 17,000 रुपये से अधिक की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई. सुबह 9:30 बजे तक चांदी 17,738 रुपये की भारी बढ़त के साथ 2,53,999 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही थी. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करने के फैसले से औद्योगिक मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ा है.
सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब
चांदी के साथ-साथ सोने की चमक भी बढ़ी है. अप्रैल डिलीवरी वाला सोना आज शुरुआती सत्र में 4,595 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,586 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. व्यापार समझौते ने न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर डॉलर में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में मजबूती दी है.
ट्रेड डील और बजट का दोहरा असर
इस तेजी के पीछे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत आयात-निर्यात नियमों में मिली ढील को मुख्य कारण माना जा रहा है. अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे रत्न और आभूषण क्षेत्र (Gems & Jewellery Sector) के निर्यात में भारी उछाल आने की संभावना है. साथ ही, बजट 2026 में सोने पर कस्टम ड्यूटी में की गई कटौती ने भी घरेलू स्तर पर बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाया है.
निवेशकों के लिए राय
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि ट्रेड डील के बाद की यह रैली लंबी चल सकती है. हालांकि, निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे वैश्विक भू-राजनीतिक स्थितियों पर नजर रखें. फिलहाल, कमोडिटी बाजार में इस 'बुल रन' ने ज्वेलर्स और बड़े निवेशकों के चेहरे पर खुशी ला दी है.
