ETV Bharat / business

सोना-चांदी में लगी आग: चांदी ₹17,000 महंगी, सोना ₹1.48 लाख के पार; जानें आज के ताजा रेट्स

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते (Trade Deal) की घोषणा ने घरेलू और वैश्विक बाजारों में एक नया उत्साह भर दिया है. इस सौदे के सकारात्मक संकेतों के बीच, पिछले तीन दिनों से जारी गिरावट को पीछे छोड़ते हुए आज एमसीएक्स (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त रिकवरी देखी गई.

चांदी में तूफानी तेजी

मंगलवार सुबह शुरुआती कारोबार में चांदी ने निवेशकों को हैरान कर दिया. तीन दिनों की लगातार गिरावट के बाद, मार्च डिलीवरी वाली चांदी में 17,000 रुपये से अधिक की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई. सुबह 9:30 बजे तक चांदी 17,738 रुपये की भारी बढ़त के साथ 2,53,999 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही थी. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करने के फैसले से औद्योगिक मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ा है.

सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब

चांदी के साथ-साथ सोने की चमक भी बढ़ी है. अप्रैल डिलीवरी वाला सोना आज शुरुआती सत्र में 4,595 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,586 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. व्यापार समझौते ने न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर डॉलर में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में मजबूती दी है.