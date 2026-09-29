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खरीदारों के लिए राहत की खबर: सोना और चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट, देखें आज का रेट

वैश्विक बिकवाली और कमजोर मांग से आज सोना ₹419 और चांदी ₹2,601 तक सस्ती हुई, पढ़ें पूरी खबर…

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 3:52 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 4:07 PM IST

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नई दिल्ली: घरेलू सर्राफा बाजार में निवेश करने वालों और आम खरीदारों के लिए राहत की खबर है. कमजोर हाजिर मांग और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली किए जाने के कारण मंगलवार को वायदा बाजार में सोने और चांदी, दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी में जहां एक फीसदी से अधिक की बड़ी बिकवाली देखने को मिली, वहीं सोने के भाव भी मामूली रूप से टूटकर बंद हुए.

चांदी की कीमतों में जोरदार बिकवाली
बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के दिसंबर डिलीवरी वाले अनुबंध में भारी गिरावट देखने को मिली. चांदी की कीमत 2,601 रुपये यानी 1.14 प्रतिशत की बड़ी कमजोरी के साथ 2,24,841 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.

हाजिर मांग घटने से सोना भी फिसला
चांदी के साथ-साथ आज पीली धातु यानी सोने की चमक भी थोड़ी फीकी रही. हाजिर बाजार में आभूषण निर्माताओं की तरफ से मांग कमजोर रहने के कारण एमसीएक्स पर सोने के भाव गिर गए. दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में 419 रुपये यानी 0.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना 1,46,385 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. इस दौरान बाजार में कुल 1,608 लॉट्स का कारोबार दर्ज किया गया.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं.

सोना और चांदी के भाव
सोना और चांदी के भाव (ETV Bharat)

वैश्विक बाजारों में मिला-जुला रुख
घरेलू बाजार में मंदी के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिला-जुला रुझान देखने को मिला. न्यूयार्क के वैश्विक बाजार में जहां एक तरफ चांदी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सोने के वायदा भाव में हल्की मजबूती देखी गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,125.32 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहारी सीजन से ठीक पहले स्थानीय बाजारों में कमजोर हाजिर मांग और वैश्विक उठापटक के चलते भारतीय बाजारों में यह सुधार देखने को मिल रहा है. कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल वैश्विक संकेतों और डॉलर की मजबूती पर निर्भर करेगी.

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Last Updated : September 29, 2026 at 4:07 PM IST

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