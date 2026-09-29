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खरीदारों के लिए राहत की खबर: सोना और चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट, देखें आज का रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: घरेलू सर्राफा बाजार में निवेश करने वालों और आम खरीदारों के लिए राहत की खबर है. कमजोर हाजिर मांग और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली किए जाने के कारण मंगलवार को वायदा बाजार में सोने और चांदी, दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी में जहां एक फीसदी से अधिक की बड़ी बिकवाली देखने को मिली, वहीं सोने के भाव भी मामूली रूप से टूटकर बंद हुए.

चांदी की कीमतों में जोरदार बिकवाली

बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के दिसंबर डिलीवरी वाले अनुबंध में भारी गिरावट देखने को मिली. चांदी की कीमत 2,601 रुपये यानी 1.14 प्रतिशत की बड़ी कमजोरी के साथ 2,24,841 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. हाजिर मांग घटने से सोना भी फिसला

चांदी के साथ-साथ आज पीली धातु यानी सोने की चमक भी थोड़ी फीकी रही. हाजिर बाजार में आभूषण निर्माताओं की तरफ से मांग कमजोर रहने के कारण एमसीएक्स पर सोने के भाव गिर गए. दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में 419 रुपये यानी 0.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना 1,46,385 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. इस दौरान बाजार में कुल 1,608 लॉट्स का कारोबार दर्ज किया गया. प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं.