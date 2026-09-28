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सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, एक ही दिन में इतने हजार रुपये टूट गए दाम, देखें आज का ताजा भाव

वैश्विक बिकवाली और कमजोर मांग से आज सोना ₹3,171 और चांदी ₹6,477 तक सस्ती हुई, पढ़ें पूरी खबर…

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 2:29 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में आई भारी उथल-पुथल के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दोनों कीमती धातुओं के दाम काफी नीचे आ गए हैं. इस गिरावट से जहां निवेशकों में हलचल है, वहीं त्योहारों से ठीक पहले आम खरीदारों को बड़ी राहत मिली है.

एमसीएक्स (MCX) पर क्या हैं आज के भाव?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में 3,171 रुपये यानी 2.07 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई. इस गिरावट के बाद सोना फिसलकर 1,50,106 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया.

दूसरी ओर, चांदी की कीमतों में भी आज भारी बिकवाली का दबाव रहा. चांदी का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आज 6,477 रुपये यानी 2.76 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 2,28,219 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, वायदा कारोबार में कारोबारियों द्वारा अपने सौदे घटाने के कारण कीमतों में यह तेज गिरावट आई है.

ग्लोबल मार्केट का हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट में भी आज भारी मुनाफावसूली देखी जा रही है. वैश्विक बाजार में सोने का वायदा भाव 2.37 फीसदी की कमजोरी के साथ 4,183.18 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, चांदी भी 4.09 फीसदी टूटकर 61.66 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गई है.

क्यों गिरे सोने-चांदी के दाम?
बाजार जानकारों के मुताबिक, इस बड़ी गिरावट के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:

हाजिर मांग में कमी: घरेलू बाजार में ज्वेलर्स और बड़े खरीदारों की तरफ से अचानक हाजिर मांग कमजोर हुई है, जिससे कीमतों पर दबाव बना.

वैश्विक दबाव: अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण वैश्विक बाजारों में निवेशकों ने सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर बिकवाली शुरू कर दी है. फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से भी सेंटिमेंट कमजोर हुआ है.

निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की सलाह
सर्राफा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ समय से सोने और चांदी में जो एकतरफा तेजी देखी जा रही थी, उसके बाद यह एक तकनीकी सुधार है. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इस तरह की बड़ी गिरावट खरीदारी का एक शानदार मौका साबित हो सकती है. हालांकि, बाजार में अभी उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है.

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