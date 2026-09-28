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सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, एक ही दिन में इतने हजार रुपये टूट गए दाम, देखें आज का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में आई भारी उथल-पुथल के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दोनों कीमती धातुओं के दाम काफी नीचे आ गए हैं. इस गिरावट से जहां निवेशकों में हलचल है, वहीं त्योहारों से ठीक पहले आम खरीदारों को बड़ी राहत मिली है.