ETV Bharat / business

Gold-Silver Price: भारतीय बाजार में सोना और चांदी दोनों महंगे, जानें आज का नया भाव

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है. इण्डियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.

सोने की कीमत में मामूली बढ़त

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आज 10 ग्राम सोने के भाव में ₹100 की मामूली बढ़त दर्ज की गई है. इस तेजी के बाद भारतीय बाजार में सोने की कीमत ₹1,59,500 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है. यह बढ़त प्रतिशत के लिहाज से करीब 0.060% है. भले ही यह तेजी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसने बाजार में निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. खुदरा बाजारों में शुद्धता के आधार पर (22 कैरेट और 18 कैरेट) भी कीमतों में आनुपातिक बदलाव देखा जा रहा है.

चांदी की चमक बढ़ी, ₹700 की जोरदार तेजी

सोने के मुकाबले आज चांदी की कीमतों में अधिक मजबूती देखने को मिल रही है. IBJA के आंकड़ों के मुताबिक, चांदी का भाव ₹700 प्रति किलोग्राम उछलकर ₹2,40,900 के स्तर पर पहुंच गया है. चांदी में आज करीब 0.290% की तेजी दर्ज की गई है. औद्योगिक मांग में सुधार और वैश्विक स्तर पर चांदी की मजबूत सप्लाई चेन के कारण घरेलू बाजार में इसकी कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है.