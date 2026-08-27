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Gold-Silver Price: भारतीय बाजार में सोना और चांदी दोनों महंगे, जानें आज का नया भाव

घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोना ₹100 बढ़कर ₹1,59,500 और चांदी ₹700 की तेजी के साथ ₹2,40,900 पर पहुंच गई है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 1:52 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है. इण्डियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.

सोने की कीमत में मामूली बढ़त
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आज 10 ग्राम सोने के भाव में ₹100 की मामूली बढ़त दर्ज की गई है. इस तेजी के बाद भारतीय बाजार में सोने की कीमत ₹1,59,500 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है. यह बढ़त प्रतिशत के लिहाज से करीब 0.060% है. भले ही यह तेजी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसने बाजार में निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. खुदरा बाजारों में शुद्धता के आधार पर (22 कैरेट और 18 कैरेट) भी कीमतों में आनुपातिक बदलाव देखा जा रहा है.

चांदी की चमक बढ़ी, ₹700 की जोरदार तेजी
सोने के मुकाबले आज चांदी की कीमतों में अधिक मजबूती देखने को मिल रही है. IBJA के आंकड़ों के मुताबिक, चांदी का भाव ₹700 प्रति किलोग्राम उछलकर ₹2,40,900 के स्तर पर पहुंच गया है. चांदी में आज करीब 0.290% की तेजी दर्ज की गई है. औद्योगिक मांग में सुधार और वैश्विक स्तर पर चांदी की मजबूत सप्लाई चेन के कारण घरेलू बाजार में इसकी कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

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सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

क्यों बदल रहे हैं दाम?
बाजार के जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में किए जा रहे बदलावों का सीधा असर सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है. इसके साथ ही, भारत में त्योहारी और वैवाहिक सीजन की मांग भी स्थानीय स्तर पर कीमतों को प्रभावित कर रही है. हालांकि, ग्राहक खरीदारी करने से पहले कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं. ध्यान रहे कि IBJA द्वारा जारी इन कीमतों पर राज्यों के अनुसार जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं.

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