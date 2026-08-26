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Gold-Silver Price Today: आसमान पर पहुंचे सोने और चांदी के दाम, जानें आज बाजार खुलते ही क्या हैं नए रेट्स

क्रूड तेल और बॉन्ड यील्ड घटने से एमसीएक्स पर सोना ₹1,63,202 और चांदी ₹2,45,583 की बढ़त के साथ खुले. अमेरिकी डेटा पर नजर.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 2:41 PM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों के कारण घरेलू वायदा बाजार (MCX) में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई. शुरुआती कारोबार में कीमती धातुओं की कीमतों में करीब 1 फीसदी तक की बढ़त देखी गई.

कच्चे तेल में नरमी और कमजोर डॉलर से मिला सहारा
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में कमी और सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आने से सराफा बाजार को बड़ा सहारा मिला है. इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी ने भी कीमती धातुओं की चमक बढ़ाने में मदद की है. ओमान और ईरान के बीच 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' समुद्री मार्ग को फिर से खोलने की बातचीत से ब्रेंट क्रूड गिरकर 88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे तेल आपूर्ति की चिंताएं कम हुई हैं.

सोने का भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 320 रुपये की बढ़त के साथ 1,63,202 रुपये प्रति 10 grams पर खुला. हालांकि, ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली होने से दोपहर के समय यह 1,62,395 रुपये के स्तर पर आ गया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सोना 1,63,400 रुपये का स्तर पार करता है, तो यह तेजी से 1,63,900 रुपये तक जा सकता है. नीचे की तरफ इसे 1,61,130 रुपये पर मजबूत सपोर्ट हासिल है.

चांदी में शानदार बढ़त
दूसरी ओर, सितंबर डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव 1,456 रुपये की जोरदार तेजी के साथ 2,45,583 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला. शुरुआती उछाल के बाद चांदी में भी थोड़ी नरमी आई और यह 2,44,200 रुपये के आसपास ट्रेड करती दिखी. जानकारों के मुताबिक, चांदी के लिए 2,48,800 रुपये पर एक रुकावट है. यदि चांदी इस स्तर को पार करती है, तो भाव तेजी से 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

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सोने चांदी का भाव (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल और अमेरिकी डेटा पर नजर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स (COMEX) पर सोना 0.11 फीसदी बढ़कर 4,699 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.74 फीसदी की बढ़त के साथ 69 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गई. अब सभी निवेशकों की नजरें आने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर टिकी हैं, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के फैसले का अगला रुख साफ होगा.

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