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त्योहारी सीजन से ठीक पहले महंगे हुए सोना-चांदी; जानिए आज का ताजा भाव

नई दिल्ली: अगर आज आप सोने-चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खबर है. त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं. शुक्रवार 25 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई. ग्लोबल बैंक यह दावा कर रहे हैं कि दिवाली तक सोने के दाम आसमान छू सकते हैं. वहीं चांदी को लेकर UBS ने दावा किया है कि चांदी के दाम तेजी से बढ़ेंगे. ऐसे में आज ग्लोबल और घरेलू बाजार के रेट्स क्या हैं और MCX पर सोना कहां ट्रेड कर रहा है, ये जानते हैं.

एमसीएक्स पर सोने के भाव चमके

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध ₹150 यानी 0.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹1,50,860 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय ज्वेलर्स की ओर से आई मजबूत हाजिर मांग के बाद बाजार सहभागियों द्वारा नई पोजीशन बनाने के कारण सोने की कीमतों में यह सुधार देखा गया है. दूसरी ओर, वैश्विक मंच पर भी तेजी रही और न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.01 प्रतिशत बढ़कर 4,275.38 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.

औद्योगिक मांग से चांदी की कीमतों में तेजी

वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच शुक्रवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹2.33 लाख प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी का अनुबंध ₹368 यानी 0.16 प्रतिशत बढ़कर ₹2,33,850 प्रति किलोग्राम पर आ गया, वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का वायदा भाव 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था.