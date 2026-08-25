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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, आज अचानक इतने रुपये गिर गए दाम, देखें ताजा रेट लिस्ट

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. घरेलू वायदा बाजार (MCX) में दोनों कीमती धातुओं के दाम गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, स्थानीय हाजिर बाजार में मांग की कमी और निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली इस गिरावट की मुख्य वजह है.

सोने के वायदा भाव में मामूली गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का कॉन्ट्रैक्ट 120 रुपये या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,63,109 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 1,595 लॉट का व्यापार हुआ. जानकारों का कहना है कि शादियों के सीजन से ठीक पहले स्थानीय बाजारों में सुस्त खरीदारी के चलते कीमतों पर हल्का दबाव बना हुआ है.

चांदी की कीमतों में बड़ा सुधार

सोने के मुकाबले आज चांदी के भाव में अधिक कमजोरी दर्ज की गई है. बाजार में निवेशकों द्वारा अपने सौदे घटाने के कारण चांदी की चमक फीकी पड़ी. MCX पर सितंबर डिलीवरी वाली चांदी का भाव 903 रुपये या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,43,317 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ. इस दौरान बाजार में कुल 1,702 लॉट के लिए कारोबार दर्ज किया गया.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं