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सोने और चांदी में आई जोरदार गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव

नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार (MCX) में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर नरमी देखी जा रही है. हाजिर बाजार में सुस्त मांग और वैश्विक संकेतों के चलते आज भारतीय कमोडिटी बाजार में दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मुनाफावसूली और निवेशकों द्वारा अपनी पोजीशन हल्की करने की वजह से घरेलू सर्राफा बाजार में बिकवाली का दबाव साफ देखने को मिल रहा है.

MCX पर सोने-चांदी के भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव ₹171 यानी 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,51,128 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय हाजिर बाजार में आभूषण निर्माताओं और खुदरा खरीदारों की कमजोर मांग के कारण सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

वहीं दूसरी ओर, चांदी के वायदा भाव में आज एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई. दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध की कीमत ₹1,249 यानी 0.53 प्रतिशत टूटकर ₹2,34,646 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई. बाजार के जानकारों का कहना है कि प्रतिभागियों द्वारा बड़े पैमाने पर अपने सौदे काटने और मुनाफावसूली करने के कारण चांदी की कीमतों में यह तेज गिरावट आई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं