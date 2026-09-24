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सोने और चांदी में आई जोरदार गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव

वैश्विक मंदी और कमजोर घरेलू मांग के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, पढ़ें पूरी खबर.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 3:28 PM IST

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नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार (MCX) में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर नरमी देखी जा रही है. हाजिर बाजार में सुस्त मांग और वैश्विक संकेतों के चलते आज भारतीय कमोडिटी बाजार में दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मुनाफावसूली और निवेशकों द्वारा अपनी पोजीशन हल्की करने की वजह से घरेलू सर्राफा बाजार में बिकवाली का दबाव साफ देखने को मिल रहा है.

MCX पर सोने-चांदी के भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव ₹171 यानी 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,51,128 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय हाजिर बाजार में आभूषण निर्माताओं और खुदरा खरीदारों की कमजोर मांग के कारण सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

वहीं दूसरी ओर, चांदी के वायदा भाव में आज एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई. दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध की कीमत ₹1,249 यानी 0.53 प्रतिशत टूटकर ₹2,34,646 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई. बाजार के जानकारों का कहना है कि प्रतिभागियों द्वारा बड़े पैमाने पर अपने सौदे काटने और मुनाफावसूली करने के कारण चांदी की कीमतों में यह तेज गिरावट आई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

वैश्विक बाजारों का क्या है हाल
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आज कीमती धातुओं की चमक कुछ फीकी नजर आई. न्यूयॉर्क के कमोडिटी बाजार (COMEX) में वैश्विक सोने का वायदा भाव 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,277 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. इसी तरह, चांदी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें भी 0.55 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 64.07 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर टिकी रहीं. अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़त के चलते वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश के रूप में बुलियन की मांग थोड़ी प्रभावित हुई है.

क्या कहते हैं बाजार विशेषज्ञ
कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई यह गिरावट उन आम उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरा मौका हो सकती है, जो शादी-ब्याह या त्योहारों के लिए खरीदारी की योजना बना रहे हैं. हालांकि, जानकारों का यह भी कहना है कि भू-राजनीतिक मोर्चे पर जारी अनिश्चितताओं के बीच सोने और चांदी का लॉन्ग-टर्म ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है और मौजूदा गिरावट को एक सामान्य तकनीकी सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए.

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