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सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, औंधे मुंह गिरे दाम; जानें आपके शहर का ताजा भाव

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट ( getty image )

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन से ठीक पहले सर्राफा बाजार से एक अच्छी खबर सामने आ रही है. अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. घरेलू वायदा बाजार (MCX) में कमजोर हाजिर मांग के चलते आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और स्थानीय स्तर पर बिकवाली के दबाव के कारण दोनों कीमती धातुएं लाल निशान पर कारोबार कर रही हैं. एमसीएक्स (MCX) पर कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सुबह से ही बाजार का मूड बदला हुआ नजर आया: सोना हुआ सस्ता: अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में ₹216 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद सोना टूटकर ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. इस दौरान बाजार में कुल 867 लॉट्स का कारोबार दर्ज किया गया. चांदी की चमक भी पड़ी फीकी: सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट का रुख रहा. दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी का भाव ₹34 प्रति किलोग्राम गिरकर ₹2,39,854 के स्तर पर बंद हुआ. चांदी के इस कॉन्ट्रैक्ट में आज 1,658 लॉट्स का बड़ा टर्नओवर देखा गया. सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)