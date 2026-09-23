सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, औंधे मुंह गिरे दाम; जानें आपके शहर का ताजा भाव
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आए ताजा संकेतों के कारण सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है; पूरी रिपोर्ट नीचे पढ़ें.
Published : September 23, 2026 at 1:21 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन से ठीक पहले सर्राफा बाजार से एक अच्छी खबर सामने आ रही है. अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. घरेलू वायदा बाजार (MCX) में कमजोर हाजिर मांग के चलते आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और स्थानीय स्तर पर बिकवाली के दबाव के कारण दोनों कीमती धातुएं लाल निशान पर कारोबार कर रही हैं.
एमसीएक्स (MCX) पर कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सुबह से ही बाजार का मूड बदला हुआ नजर आया:
सोना हुआ सस्ता: अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में ₹216 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद सोना टूटकर ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. इस दौरान बाजार में कुल 867 लॉट्स का कारोबार दर्ज किया गया.
चांदी की चमक भी पड़ी फीकी: सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट का रुख रहा. दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी का भाव ₹34 प्रति किलोग्राम गिरकर ₹2,39,854 के स्तर पर बंद हुआ. चांदी के इस कॉन्ट्रैक्ट में आज 1,658 लॉट्स का बड़ा टर्नओवर देखा गया.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय बाजारों में आई इस मंदी का सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय हलचल से है. न्यूयॉर्क के कमोडिटी मार्केट में आज सोने-चांदी के भाव बुरी तरह टूटे हैं
ग्लोबल गोल्ड: न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल गोल्ड फ्यूचर्स करीब 0.65% की कमजोरी के साथ 4,332.32 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.
ग्लोबल सिल्वर: वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतों में इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई. यह 1.27% की भारी गिरावट के साथ 66.22 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड कर रही है.
ग्राहकों के लिए खरीदारी का सबसे अच्छा मौका?
कमोडिटी एनालिस्ट्स के मुताबिक, स्थानीय सर्राफा बाजारों में अचानक 'स्पॉट डिमांड' घटने और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने की वजह से बाजार में यह दबाव बना है. जानकारों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कीमतों में आया यह सुधार उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है जो लंबे समय से सही दाम का इंतजार कर रहे थे.
हालांकि, खुदरा बाजारों में गहने खरीदते समय इस रेट के ऊपर 3% जीएसटी (GST) और ज्वैलर्स के मेकिंग चार्जेस अलग से जोड़े जाएंगे. इसलिए अपनी नजदीकी दुकान पर जाने से पहले आज का आधिकारिक क्लोजिंग रेट जरूर चेक कर लें.
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