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सोना-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानें आज का ताजा भाव

रिकॉर्ड हाई छूने के बाद औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, खरीदारी से पहले जानें कीमतों में आई यह बड़ी गिरावट...

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सांकेतिक फोटो (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 4:10 PM IST

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नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार (MCX) में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की ओर से मिल रहे सख्त संकेतों के कारण निवेशकों ने सतर्कता का रुख अपनाया है, जिससे दोनों कीमती धातुओं की शुरुआती चमक फीकी पड़ गई.

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव: रिकॉर्ड हाई से लुढ़का बाजार
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह सोने के बाजार में अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी. अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना ₹403 की बढ़त के साथ दिन के उच्च स्तर ₹1,53,497 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था.

हालांकि, ऊपरी स्तरों पर टिकने में नाकाम रहने के बाद बाजार ने करवट बदली. यह अपने उच्चतम स्तर से ₹914 (लगभग 1 प्रतिशत) टूटकर ₹1,52,180 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया.

चांदी में भी भारी गिरावट: लगातार दूसरे सत्र में फिसली
सोने के साथ-साथ चांदी के वायदा बाजार में भी लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. अमेरिकी फेड द्वारा लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखने की संभावनाओं से चांदी पर दबाव साफ नजर आया

MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट: चांदी की कीमतों में ₹1,743 (लगभग 1 प्रतिशत) की बड़ी गिरावट देखी गई, जिसके बाद इसका भाव ₹2,37,574 प्रति किलोग्राम पर आ गया.

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सोना-चांदी के भाव (ETV Bharat)

गिरावट के पीछे क्या हैं मुख्य कारण?
मजबूत डॉलर और फेड के सख्त संकेत: चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी फंडामेंटल एनालिस्ट पिंकी यादव के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक बयानों के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत होकर 100.3 के स्तर के करीब पहुंच गया है. इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसने सोने की कीमतों को नीचे धकेला है.

वैश्विक बाजारों का दबाव: अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट का माहौल रहा. न्यूयॉर्क के कॉमेक्स (Comex) मार्केट में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने का वायदा भाव 28.45 डॉलर (करीब 1%) गिरकर 4,355.45 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. वहीं, कॉमेक्स चांदी का दिसंबर वायदा भी 1% की कमजोरी के साथ 65.75 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था.

ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका: आगमोंट की मुख्य अनुसंधान अधिकारी रेनीशा चेनानी का कहना है कि ब्याज दरों के लंबे समय तक उच्च स्तर पर बने रहने की बढ़ती उम्मीदों के कारण चांदी अपनी तेजी की गति को बनाए रखने में संघर्ष कर रही है. फेड ने पिछले सप्ताह ही ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी.

आगे किस बात पर रहेगी बाजार की नजर?
कोटक सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च एवीपी कायनात चैनवाला के मुताबिक, वैश्विक बाजार में निवेशक अब फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों का इंतजार कर रहे हैं. आज होने वाले फेड गवर्नर फिलिप जेफरसन, जॉन सी. विलियम्स और थॉमस बार्किन के भाषणों से केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर नए सुराग मिलेंगे. इसके अलावा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत को समझने के लिए आगामी एडीपी (ADP) रोजगार के आंकड़ों और कच्चे तेल की कीमतों पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी.

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