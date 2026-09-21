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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अहम खबर, आज अचानक इतने रुपये गिर गए दाम, जानें आज का रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव चरम पर होने के बावजूद भारतीय सर्राफा बाजार से खास खबर सामने आ रही है. आमतौर पर युद्ध और वैश्विक संकट के समय रॉकेट की रफ्तार से भागने वाला सोना आज अचानक सुस्त पड़ गया है. सोमवार सुबह घरेलू वायदा बाजार (MCX) के शुरुआती कारोबारी सत्र में सोने और चांदी, दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में करीब आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार के ताजा भाव: रिकॉर्ड स्तर से टूटे दामसोमवार सुबह बाजार खुलते ही सोने और चांदी के ग्राफ में लाल निशान देखने को मिला. ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाजार की स्थिति इस प्रकार है: सोना: घरेलू बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,54,180.00 पर आ गई है. इसमें सीधे ₹790.00 (-0.51%) की बड़ी गिरावट देखी गई.

घरेलू बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,54,180.00 पर आ गई है. इसमें सीधे ₹790.00 (-0.51%) की बड़ी गिरावट देखी गई. चांदी: चांदी के बाजारों में गिरावट और भी ज्यादा गहरी रही. प्रति किलोग्राम चांदी के दाम ₹2,39,840.00 पर आ गए, जिसमें ₹2,090.00 (-0.86%) की भारी कमजोरी दर्ज की गई है. युद्ध के माहौल में भी क्यों सस्ता हो रहा है सोना?

यह गिरावट इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की हालिया रिपोर्ट में अमेरिका पर युद्ध अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं, वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध के खत्म होने की फिलहाल कोई समयसीमा नहीं है. इसके बावजूद सर्राफा बाजार के नीचे जाने के पीछे एक्सपर्ट्स तीन मुख्य तकनीकी कारण बता रहे हैं: