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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अहम खबर, आज अचानक इतने रुपये गिर गए दाम, जानें आज का रेट

सोमवार सुबह घरेलू वायदा बाजार के शुरुआती कारोबारी सत्र में सोने और चांदी, दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 12:57 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव चरम पर होने के बावजूद भारतीय सर्राफा बाजार से खास खबर सामने आ रही है. आमतौर पर युद्ध और वैश्विक संकट के समय रॉकेट की रफ्तार से भागने वाला सोना आज अचानक सुस्त पड़ गया है. सोमवार सुबह घरेलू वायदा बाजार (MCX) के शुरुआती कारोबारी सत्र में सोने और चांदी, दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में करीब आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

बाजार के ताजा भाव: रिकॉर्ड स्तर से टूटे दामसोमवार सुबह बाजार खुलते ही सोने और चांदी के ग्राफ में लाल निशान देखने को मिला. ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाजार की स्थिति इस प्रकार है:

  • सोना: घरेलू बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,54,180.00 पर आ गई है. इसमें सीधे ₹790.00 (-0.51%) की बड़ी गिरावट देखी गई.
  • चांदी: चांदी के बाजारों में गिरावट और भी ज्यादा गहरी रही. प्रति किलोग्राम चांदी के दाम ₹2,39,840.00 पर आ गए, जिसमें ₹2,090.00 (-0.86%) की भारी कमजोरी दर्ज की गई है.

युद्ध के माहौल में भी क्यों सस्ता हो रहा है सोना?
यह गिरावट इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की हालिया रिपोर्ट में अमेरिका पर युद्ध अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं, वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध के खत्म होने की फिलहाल कोई समयसीमा नहीं है. इसके बावजूद सर्राफा बाजार के नीचे जाने के पीछे एक्सपर्ट्स तीन मुख्य तकनीकी कारण बता रहे हैं:

डॉलर की तरफ झुकाव: जब युद्ध बहुत लंबा खिंचने की आशंका होती है, तो दुनिया भर के बड़े संस्थागत निवेशक सोने के बजाय अमेरिकी डॉलर को नकदी के रूप में अपने पास रखना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं. डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से सोने पर दबाव बढ़ गया है.

मार्जिन कॉल का दबाव: वैश्विक शेयर बाजारों में चल रही उथल-पुथल के कारण बड़े ट्रेडर्स को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने सबसे मुनाफे वाले एसेट यानी सोने और चांदी को बेचना पड़ रहा है. इस बिकवाली से बाजार नीचे आया है.

मुनाफावसूली: पिछले कुछ महीनों में सोने ने जो रिकॉर्ड तेजी दिखाई थी, उसके बाद निचले स्तरों पर खरीदारी करने वाले निवेशक अब ऊंचे दामों पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं.

आगे क्या होगी सोने-चांदी की चाल?
कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने और चांदी में आई यह गिरावट तात्कालिक हो सकती है. चूंकि पश्चिम एशिया का संकट अगले कई महीनों तक खिंचने के आसार हैं, इसलिए लंबी अवधि में सोने को निचले स्तरों पर दोबारा मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. फिलहाल शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी बड़े निवेश से पहले स्टॉप-लॉस का पूरा ध्यान रखना चाहिए.

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