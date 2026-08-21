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गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो ठहरिए! आज आसमान पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, देखें अपने शहर का ताजा भाव

MCX पर सोना 783 रुपये चढ़कर 1,60,208 रुपये पर पहुंचा, तो चांदी 2,371 रुपये उछलकर 2,45,614 रुपये हुई. जानिए

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 2:26 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर आम सर्राफा बाजार तक, दोनों कीमती धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं. आज सोने की कीमत 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई है. वहीं चांदी की कीमतों में भी एक ही दिन में 2,300 रुपये से ज्यादा की बड़ी तेजी देखी गई है. इस तेजी से जहां निवेशकों के हौसले बुलंद हैं, वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी अब और महंगी हो गई है.

वायदा बाजार (MCX) में आज का हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सुबह से ही सोने और चांदी में मजबूती देखी जा रही थी. आने वाली 5 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला सोना 783 रुपये यानी करीब 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,60,208 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया.

दूसरी तरफ चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज का दिन झटका देने वाला रहा. 4 सितंबर की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव 2,371 रुपये यानी 0.97 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 2,45,614 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि औद्योगिक फैक्ट्रियों की तरफ से चांदी की मांग बढ़ने के कारण इसकी कीमतों में इतनी बड़ी तेजी आई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम में बढ़त रही. ऐसे में अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद में रहते हैं और सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां जानिए 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने से लेकर चांदी तक के आज के ताजा भाव..

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देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat)

निवेशकों के लिए जरूरी बात
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने को हमेशा से महंगाई से बचने का सबसे अच्छा जरिया माना गया है. लंबे समय के निवेश के लिए यह बहुत सुरक्षित है. लेकिन वायदा और कमोडिटी बाजार में कीमतें बहुत तेजी से ऊपर-नीचे होती हैं. इस उतार-चढ़ाव की वजह से कम समय के लिए पैसा लगाने वाले लोगों को नुकसान का खतरा रहता है. इसलिए बाजार में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जुटाना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

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