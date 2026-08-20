ETV Bharat / business

सोना खरीदने का है प्लान? दो दिन की मंदी के बाद आज अचानक बढ़ गए दाम, देखें ताजा रेट

नई दिल्ली: घरेलू और ग्लोबल मार्केट में दो दिनों की गिरावट के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. भारतीय बाजार (MCX) में आज सुबह सोना 700 रुपये महंगा होकर 1,58,703 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमतों में 3,453 रुपये की बड़ी उछाल आई, जिससे यह 2,40,240 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना 4,546 डॉलर और चांदी 67 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई है.

क्यों आ रही है यह तेजी?

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सरकार का एक फैसला है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बॉन्ड खरीदने के लिए अपनी लिक्विडिटी सपोर्ट स्कीम को दोगुना करने का ऐलान किया है. इस खबर के आते ही अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया और बॉन्ड यील्ड (मुनाफा) में भारी गिरावट आई. जब डॉलर और बॉन्ड यील्ड कमजोर होते हैं, तो सुरक्षित निवेश के रूप में लोग सोने की तरफ भागते हैं. यही कारण है कि सोने के दाम दो महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं