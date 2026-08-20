सोना खरीदने का है प्लान? दो दिन की मंदी के बाद आज अचानक बढ़ गए दाम, देखें ताजा रेट
पिछले दो दिनों की गिरावट के बाद 20 अगस्त को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है.
Published : August 20, 2026 at 12:42 PM IST
नई दिल्ली: घरेलू और ग्लोबल मार्केट में दो दिनों की गिरावट के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. भारतीय बाजार (MCX) में आज सुबह सोना 700 रुपये महंगा होकर 1,58,703 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमतों में 3,453 रुपये की बड़ी उछाल आई, जिससे यह 2,40,240 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना 4,546 डॉलर और चांदी 67 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई है.
क्यों आ रही है यह तेजी?
इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सरकार का एक फैसला है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बॉन्ड खरीदने के लिए अपनी लिक्विडिटी सपोर्ट स्कीम को दोगुना करने का ऐलान किया है. इस खबर के आते ही अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया और बॉन्ड यील्ड (मुनाफा) में भारी गिरावट आई. जब डॉलर और बॉन्ड यील्ड कमजोर होते हैं, तो सुरक्षित निवेश के रूप में लोग सोने की तरफ भागते हैं. यही कारण है कि सोने के दाम दो महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं
क्या आगे भी जारी रहेगी यह तेजी?
जानकारों का मानना है कि बाजार में तेजी का माहौल तो है, लेकिन ग्राहकों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. आज ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स (नोट्स) जारी होने वाले हैं. इससे यह साफ होगा कि अमेरिका आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं. अगर ब्याज दरें घटती हैं, तो सोने-चांदी में तेजी बनी रहेगी. लेकिन अगर महंगाई या कच्चे तेल की कीमतों के कारण कोई कड़ा फैसला आया, तो कीमतों में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है.
निवेशकों के लिए जरूरी सलाह
सोने को हमेशा से महंगाई से बचाव का एक सुरक्षित जरिया माना जाता है. लेकिन कमोडिटी और वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव बहुत तेज होता है, जिससे अल्पकालिक निवेश में नुकसान का जोखिम रहता है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले पूरी बाजार रिसर्च जरूर करें.
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