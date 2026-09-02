Gold Silver Rate: सोने और चांदी के दामों में आई तगड़ी गिरावट, जानें आज खरीदने पर कितना होगा फायदा
IBJA के अनुसार आज सोना ₹1,660 और चांदी ₹3,120 सस्ती हुई, जिससे 10 ग्राम सोने का भाव गिरकर ₹1,50,500 पर आ गया.
Published : September 2, 2026 at 10:42 AM IST
हैदराबाद: घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी बिकवाली देखने को मिली है. इण्डियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) के कारण दोनों कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए हैं.
सोना ₹1.50 लाख के स्तर पर आया
बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बने दबाव के बीच घरेलू बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई. आज 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,660.00 (-1.090%) की गिरावट के साथ ₹1,50,500.00 पर बंद हुआ. लगातार जारी इस गिरावट से शादी-ब्याह के सीजन के लिए खरीदारी करने वाले आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है.
चांदी की कीमतों में भारी बिकवाली
सोने के नक्शेकदम पर चलते हुए औद्योगिक धातु चांदी में भी आज भारी कमजोरी देखी गई. औद्योगिक मांग में सुस्ती और वैश्विक सेंटिमेंट कमजोर होने से प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत ₹3,120.00 (-1.330%) का गोता लगाकर ₹2,31,660.00 के स्तर पर आ गई है.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं
क्यों गिर रहे हैं दाम?
कमोडिटी विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी से महंगाई की चिंताएं दोबारा बढ़ गई हैं. इसके चलते अमेरिकी केंद्रीय बैंक (US Fed) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को झटका लगा है. इस वजह से बड़े निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने से अपना पैसा निकालकर मुनाफावसूली शुरू कर दी है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजारों पर दिख रहा है.
नोट: IBJA द्वारा जारी किए गए इन दामों में 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. स्थानीय रिटेल शोरूम पर अंतिम बिलिंग के समय ये टैक्स और शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे.
यह भी पढ़ें- हवाई सफर करने वालों की खुली किस्मत! सरकार बनाने जा रही है 100 नए एयरपोर्ट, देखें क्या आपके शहर का भी आया नंबर?