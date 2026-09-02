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Gold Silver Rate: सोने और चांदी के दामों में आई तगड़ी गिरावट, जानें आज खरीदने पर कितना होगा फायदा

हैदराबाद: घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी बिकवाली देखने को मिली है. इण्डियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) के कारण दोनों कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए हैं.

सोना ₹1.50 लाख के स्तर पर आया

बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बने दबाव के बीच घरेलू बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई. आज 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,660.00 (-1.090%) की गिरावट के साथ ₹1,50,500.00 पर बंद हुआ. लगातार जारी इस गिरावट से शादी-ब्याह के सीजन के लिए खरीदारी करने वाले आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है.

चांदी की कीमतों में भारी बिकवाली

सोने के नक्शेकदम पर चलते हुए औद्योगिक धातु चांदी में भी आज भारी कमजोरी देखी गई. औद्योगिक मांग में सुस्ती और वैश्विक सेंटिमेंट कमजोर होने से प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत ₹3,120.00 (-1.330%) का गोता लगाकर ₹2,31,660.00 के स्तर पर आ गई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं