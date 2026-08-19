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सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

मांग घटने से घरेलू बाजार में सोना ₹1,53,626 और चांदी ₹2,28,396 पर टूटी, जबकि अमेरिकी ब्याज दरों में राहत से वैश्विक बाजार में तेजी रही.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 2:56 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय वायदा बाजार (MCX) में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. घरेलू बाजार में स्थानीय मांग कमजोर होने की वजह से निवेशकों ने बिकवाली की, जिससे दोनों कीमती धातुओं के दाम नीचे आ गए. हालांकि, इसके उलट अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है.

घरेलू बाजार (MCX) में क्या हैं आज के भाव?

  • सोना: अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का भाव आज 636 रुपये (0.41%) टूटकर 1,53,626 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, हाजिर बाजार में मांग की कमी के चलते सोने की कीमतों पर यह दबाव देखा गया.
  • चांदी: चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई. सितंबर डिलीवरी वाली चांदी का दाम 4,023 रुपये (1.73%) की बड़ी गिरावट के साथ 2,28,396 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (ETV Bharat)

इंटरनेशनल मार्केट में तेजी क्यों?
घरेलू बाजार से अलग, वैश्विक बाजार (न्यूयॉर्क) में सोने और चांदी दोनों में बढ़त देखी गई. न्यूयार्क में सोना 0.10% की तेजी के साथ 4,338.74 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 0.99% की मजबूती के साथ 62.74 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड (बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न) में आई कमी है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदें अब कम हो गई हैं. आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो डॉलर मजबूत होता है और निवेशक सोने जैसी बिना ब्याज वाली सुरक्षित संपत्तियों से दूरी बना लेते हैं. लेकिन ब्याज दरें न बढ़ने की संभावना से वैश्विक स्तर पर सोने को मजबूती मिली है.

निवेशकों के लिए जरूरी सलाह
सोने को हमेशा से महंगाई से बचाव का एक सुरक्षित जरिया माना जाता है. लेकिन कमोडिटी और वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव बहुत तेज होता है, जिससे अल्पकालिक निवेश में नुकसान का जोखिम रहता है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले पूरी बाजार रिसर्च जरूर करें.

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