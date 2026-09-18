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शादियों के सीजन से ठीक पहले सोना-चांदी खरीदने वालों को तगड़ा झटका! देखें आज का ताजा भाव

नई दिल्ली: त्योहारी और शादियों के सीजन से ठीक पहले सर्राफा बाजार में रौनक लौट आई है. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में आज तगड़ी तेजी देखी जा रही है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा आज सुबह 10:30 बजे जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सोने और चांदी दोनों ही प्रमुख धातुओं ने हरे निशान के साथ दिन के कारोबार की शुरुआत की है.

सोना हुआ और चमकीला, ₹1,54,000 के पार

शादियों के सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए आज सुबह झटका देने वाली खबर आई है. IBJA के ताजा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने (Gold) का भाव ₹460.00 प्रति 10 ग्राम की बढ़त (+0.30%) के साथ ₹1,54,170.00 के स्तर पर पहुंच गया है. कल की क्लोजिंग के मुकाबले सुबह से ही खरीदारों की भारी दिलचस्पी के चलते पीली धातु में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है.

चांदी में रिकॉर्ड तेजी, ₹2,000 से ज्यादा का उछाल

सोने से भी ज्यादा रफ्तार आज चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है. औद्योगिक मांग में आई भारी तेजी और वैश्विक स्तर पर शॉर्ट कवरिंग के चलते चांदी आज सुबह रॉकेट बन गई है. 10:30 बजे के अपडेट के मुताबिक, चांदी की कीमत ₹2,010.00 प्रति किलोग्राम (+0.84%) की भारी उछाल के साथ ₹2,40,080.00 के रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेंड कर रही है.