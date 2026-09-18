शादियों के सीजन से ठीक पहले सोना-चांदी खरीदने वालों को तगड़ा झटका! देखें आज का ताजा भाव
IBJA के मुताबिक आज सुबह सोने का भाव ₹460 बढ़कर ₹1,54,170 और चांदी ₹2,010 की भारी उछाल के साथ ₹2,40,080 पर खुली.
Published : September 18, 2026 at 11:28 AM IST
नई दिल्ली: त्योहारी और शादियों के सीजन से ठीक पहले सर्राफा बाजार में रौनक लौट आई है. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में आज तगड़ी तेजी देखी जा रही है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा आज सुबह 10:30 बजे जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सोने और चांदी दोनों ही प्रमुख धातुओं ने हरे निशान के साथ दिन के कारोबार की शुरुआत की है.
सोना हुआ और चमकीला, ₹1,54,000 के पार
शादियों के सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए आज सुबह झटका देने वाली खबर आई है. IBJA के ताजा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने (Gold) का भाव ₹460.00 प्रति 10 ग्राम की बढ़त (+0.30%) के साथ ₹1,54,170.00 के स्तर पर पहुंच गया है. कल की क्लोजिंग के मुकाबले सुबह से ही खरीदारों की भारी दिलचस्पी के चलते पीली धातु में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है.
चांदी में रिकॉर्ड तेजी, ₹2,000 से ज्यादा का उछाल
सोने से भी ज्यादा रफ्तार आज चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है. औद्योगिक मांग में आई भारी तेजी और वैश्विक स्तर पर शॉर्ट कवरिंग के चलते चांदी आज सुबह रॉकेट बन गई है. 10:30 बजे के अपडेट के मुताबिक, चांदी की कीमत ₹2,010.00 प्रति किलोग्राम (+0.84%) की भारी उछाल के साथ ₹2,40,080.00 के रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेंड कर रही है.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं
क्यों बढ़ रहे हैं आज दाम?
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम गिरकर $104 प्रति बैरल के नीचे आने से वैश्विक सर्राफा मांग को बड़ा सपोर्ट मिला है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में की गई हालिया बढ़ोतरी के बावजूद सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी की मांग बेहद मजबूत बनी हुई है, जिसका सीधा असर आज सुबह भारतीय सर्राफा बाजारों में दिखाई दे रहा है.
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