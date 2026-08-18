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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: आज औंधे मुंह गिरी कीमतें, चेक करें अपने शहर का नया भाव

सोने चांदी के भाव में मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है. एमसीएक्‍स पर सोना के दाम 0.35 और चांदी 1 फीसदी से ज्‍यादा टूटा.

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देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 3:44 PM IST

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नयी दिल्ली: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मुनाफावसूली के कारण आज मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोना और चांदी सस्ते हो गए हैं. तेल के दामों में उछाल से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका गहरा गई है, जिसके चलते निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी और दोनों कीमती धातुओं के भाव शुरुआती कारोबार में ही लुढ़क गए.

सोने की कीमतों में गिरावट
एमसीएक्स पर अक्टूबर महीने की डिलीवरी वाले सोने का भाव 544 रुपये यानी 0.35 प्रतिशत घटकर 1,55,396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 9,895 लॉट का बड़ा कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय सराफा बाजारों में जेवरों की मांग कमजोर होने से कीमतों पर सीधा असर पड़ा है. इसके साथ ही वैश्विक बाजार न्यूयार्क में भी सोना वायदा 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,457.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जिससे घरेलू बाजार में मंदी का माहौल बन गया.

चांदी भी हुई सस्ती
दूसरी तरफ, औद्योगिक मांग घटने और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. वायदा कारोबार में चांदी का भाव 2,535 रुपये यानी 1.04 प्रतिशत टूटकर 2,41,240 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. यह बड़ी गिरावट दिसंबर डिलीवरी वाले अनुबंधों में दर्ज की गई, जिसमें कुल 4,317 लॉट का व्यापार हुआ. जानकारों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर चांदी की औद्योगिक मांग में कमी आने की वजह से बड़े व्यापारियों ने अपने सौदे घटा दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार न्यूयार्क में चांदी 1.78 प्रतिशत गिरकर 65.01 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

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देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (ETV Bharat)

ज्वेलरी खरीदते समय बरतें ये सावधानियां
विशेषज्ञों के अनुसार, रिटेल ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए

  • BIS हॉलमार्क जांचें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का अल्फान्यूमेरिक कोड वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें, जिससे शुद्धता की सटीक जानकारी मिलती है.
  • कीमत क्रॉस चेक करें: वजन और शुद्धता (24K, 22K या 18K) के आधार पर IBJA की आधिकारिक वेबसाइट से उस दिन के लाइव भाव का मिलान जरूर करें.

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