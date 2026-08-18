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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: आज औंधे मुंह गिरी कीमतें, चेक करें अपने शहर का नया भाव

नयी दिल्ली: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मुनाफावसूली के कारण आज मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोना और चांदी सस्ते हो गए हैं. तेल के दामों में उछाल से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका गहरा गई है, जिसके चलते निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी और दोनों कीमती धातुओं के भाव शुरुआती कारोबार में ही लुढ़क गए.

सोने की कीमतों में गिरावट

एमसीएक्स पर अक्टूबर महीने की डिलीवरी वाले सोने का भाव 544 रुपये यानी 0.35 प्रतिशत घटकर 1,55,396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 9,895 लॉट का बड़ा कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय सराफा बाजारों में जेवरों की मांग कमजोर होने से कीमतों पर सीधा असर पड़ा है. इसके साथ ही वैश्विक बाजार न्यूयार्क में भी सोना वायदा 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,457.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जिससे घरेलू बाजार में मंदी का माहौल बन गया.

चांदी भी हुई सस्ती

दूसरी तरफ, औद्योगिक मांग घटने और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. वायदा कारोबार में चांदी का भाव 2,535 रुपये यानी 1.04 प्रतिशत टूटकर 2,41,240 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. यह बड़ी गिरावट दिसंबर डिलीवरी वाले अनुबंधों में दर्ज की गई, जिसमें कुल 4,317 लॉट का व्यापार हुआ. जानकारों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर चांदी की औद्योगिक मांग में कमी आने की वजह से बड़े व्यापारियों ने अपने सौदे घटा दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार न्यूयार्क में चांदी 1.78 प्रतिशत गिरकर 65.01 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.