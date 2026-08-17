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आसमान पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम, खरीदने से पहले चेक करें आज का नया भाव

नई दिल्ली: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी आज 17 अगस्त को इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. इस बढ़त से जहां निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं आम ग्राहकों और शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वालों की चिंता थोड़ी बढ़ गई है.

सोने की कीमत में भारी उछाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर महीने की डिलीवरी वाला सोना 676 रुपये यानी 0.44 प्रतिशत महंगा हो गया है. इस तेजी के साथ अब 10 ग्राम सोने की कीमत 1,55,182 रुपये पर पहुंच गई है. जानकारों के मुताबिक, बाजार में मांग बढ़ने और बड़े व्यापारियों द्वारा नए सौदे बनाने के कारण सोने के दाम में यह बड़ा उछाल आया है.

चांदी भी हुई बेहद महंगी

सोने के साथ-साथ चांदी खरीदने वालों को भी आज बड़ा झटका लगा है. सितंबर डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 2,270 रुपये (0.96 प्रतिशत) बढ़कर 2,38,194 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर के बाजारों में मजबूती आने के कारण भारतीय बाजार में भी चांदी तेजी से ऊपर भाग रही है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं