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सोने और चांदी की कीमतों में 1% से ज्यादा की भारी तेजी, जानें आज का रेट

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले से पहले बुधवार को भारतीय वायदा बाजार (MCX) में सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी दर्ज की गई है. कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की तरफ रुख किया, जिससे बाजार में तगड़ा उछाल देखने को मिला.

कारोबार के दौरान एमसीएक्स (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का भाव 0.52 प्रतिशत या ₹789 की तेजी के साथ ₹1,51,598 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसने दिन का उच्चतम स्तर ₹1,52,100 छुआ, जो लगभग 1 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है. दूसरी ओर, दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी में और भी जोरदार एक्शन दिखा. चांदी की कीमतें 1.66 प्रतिशत या ₹3,870 की छलांग लगाकर ₹2,35,988 प्रति किलोग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंच गईं. बाद में यह ₹2,35,079 के स्तर पर कारोबार करती दिखी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ $4,380 प्रति औंस पर पहुंच गया.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं