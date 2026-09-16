ETV Bharat / business

सोने और चांदी की कीमतों में 1% से ज्यादा की भारी तेजी, जानें आज का रेट

यूएस फेड के नीतिगत फैसले से पहले घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले से पहले बुधवार को भारतीय वायदा बाजार (MCX) में सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी दर्ज की गई है. कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की तरफ रुख किया, जिससे बाजार में तगड़ा उछाल देखने को मिला.

कारोबार के दौरान एमसीएक्स (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का भाव 0.52 प्रतिशत या ₹789 की तेजी के साथ ₹1,51,598 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसने दिन का उच्चतम स्तर ₹1,52,100 छुआ, जो लगभग 1 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है. दूसरी ओर, दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी में और भी जोरदार एक्शन दिखा. चांदी की कीमतें 1.66 प्रतिशत या ₹3,870 की छलांग लगाकर ₹2,35,988 प्रति किलोग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंच गईं. बाद में यह ₹2,35,079 के स्तर पर कारोबार करती दिखी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ $4,380 प्रति औंस पर पहुंच गया.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

सोने चांदी का भाव
सोने चांदी का भाव (ETV Bharat)

क्यों आ रही है कीमतों में यह तेजी?

  • यूएस फेड का फैसला: बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस बार ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की बढ़ोतरी करने की पूरी संभावना है. इस बड़े फैसले से ठीक पहले निवेशक बाजार में शॉर्ट कवरिंग और सतर्क खरीदारी कर रहे हैं.
  • सस्ता कच्चा तेल: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड पर दबाव कम हुआ है. डॉलर कमजोर होने का सीधा फायदा सोने और चांदी को मिलता है.
  • वैश्विक तनाव: अमेरिका-ईरान के बीच जारी गतिरोध, ईरान के केश्म द्वीप पर हुए विस्फोट और सऊदी अरब द्वारा हूती विद्रोहियों के ड्रोन को मार गिराए जाने की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बढ़ा दी है. ऐसी स्थितियों में निवेशक हमेशा सुरक्षित संपत्ति के तौर पर सोने को चुनते हैं.

बाजार के अहम स्तर
बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, सोने को ₹1,50,700 से ₹1,50,000 के दायरे में मजबूत सपोर्ट मिल रहा है. यदि यह ₹1,54,000-₹1,54,700 के रेजिस्टेंस स्तर को पार करता है, तो कीमतें आगे ₹1,57,000 तक जा सकती हैं. वहीं चांदी के लिए ₹2,34,000-₹2,33,000 पर सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ ₹2,39,000-₹2,40,000 के स्तर पर रुकावट देखी जा रही है.

चूंकि कमोडिटी मार्केट में उतार-चढ़ाव बहुत तेज होता है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद कीमतों में अचानक बड़ा उलटफेर भी हो सकता है. ऐसे में निवेशकों को बेहद सतर्क रहकर और अपनी पूंजी को अलग-अलग एसेट्स में बांटकर ही निवेश करना चाहिए.

ये भी पढ़ें : Explained : पिछले 10 सालों में कितना बदला पेमेंट सिस्टम, कब तक फ्री में चलता रहेगा यूपीआई ?

TAGGED:

GOLD SILVER RATE TODAY IN HINDI
22 कैरेट सोने का भाव आज का
आज क्या है सोने का रेट
GOLD SILVER PRICE TODAY
सोने चांदी का भाव

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.