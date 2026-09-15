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Gold-Silver Rate: सोने-चांदी के दामों में अचानक आई गिरावट, जानें आज क्या हैं ताजा दाम

नई दिल्ली: घरेलू सर्राफा बाजार में आज मंदी का माहौल है. सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. स्थानीय बाजारों में हाजिर मांग कमजोर हुई है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मंदी का असर दिख रहा है. मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स (MCX) पर वायदा कारोबार के दौरान दोनों ही कीमती धातुओं के दाम लाल निशान पर आ गए हैं.

सोने की कीमतों में 530 रुपये की मंदी

वायदा बाजार में आज सोने के खरीदारों को बड़ी राहत मिली है. एमसीएक्स पर आगामी अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के सौदे 530 रुपये यानी 0.35 फीसदी गिर गए हैं. अब सोना 1,50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. आज बाजार में कुल 980 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि हाजिर बाजार (स्पॉट मार्केट) में जेवरों की मांग काफी कमजोर है. इस वजह से निवेशकों ने सतर्कता दिखाई है. इसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ा है.

चांदी 1,411 रुपये हुई सस्ती

सोने के मुकाबले आज चांदी की कीमतों में मंदी का झटका ज्यादा बड़ा रहा. दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध 1,411 रुपये यानी 0.61 फीसदी टूट गए हैं. अब चांदी 2,31,279 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है. आज बाजार में कुल 1,512 लॉट का व्यापार हुआ. विश्लेषकों के मुताबिक, वायदा बाजार में बड़े कारोबारियों ने अपने दांव घटाए हैं. बाजार से पैसा निकालने (मुनाफावसूली) के कारण चांदी पर यह चौतरफा दबाव देखा जा रहा है.