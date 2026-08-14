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सोना-चांदी खरीदने वालों की खुली किस्मत! आज अचानक गिरे दाम, चेक करें रेट

हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों में आई कमजोरी और घरेलू स्तर पर मुनाफावसूली के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुएं करीब 1% तक टूट गईं. इस अचानक आई गिरावट से जहां निवेशकों में खलबली है, वहीं आगामी त्योहारी सीजन से पहले आम खरीदारों और शादी-ब्याह के लिए आभूषण बनवाने वालों के चेहरे खिल गए हैं.

MCX और घरेलू बाजार का ताजा हाल

सुबह कारोबार की शुरुआत होते ही MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 0.69% की गिरावट के साथ ₹1,52,406 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में और भी बड़ी गिरावट देखी गई; यह 0.85% फिसलकर ₹2,33,455 प्रति किलोग्राम पर आ गई. खुदरा बाजार में भी इस गिरावट का सीधा असर दिखा.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं