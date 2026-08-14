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सोना-चांदी खरीदने वालों की खुली किस्मत! आज अचानक गिरे दाम, चेक करें रेट

सोने-चांदी की कीमत में आज गिरावट देखने को मिल रही है. यहां जानें दिल्ली-चेन्नई समेत आपके शहर का ताजा भाव.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 2:49 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों में आई कमजोरी और घरेलू स्तर पर मुनाफावसूली के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुएं करीब 1% तक टूट गईं. इस अचानक आई गिरावट से जहां निवेशकों में खलबली है, वहीं आगामी त्योहारी सीजन से पहले आम खरीदारों और शादी-ब्याह के लिए आभूषण बनवाने वालों के चेहरे खिल गए हैं.

MCX और घरेलू बाजार का ताजा हाल
सुबह कारोबार की शुरुआत होते ही MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 0.69% की गिरावट के साथ ₹1,52,406 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में और भी बड़ी गिरावट देखी गई; यह 0.85% फिसलकर ₹2,33,455 प्रति किलोग्राम पर आ गई. खुदरा बाजार में भी इस गिरावट का सीधा असर दिखा.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (ETV Bharat)

गिरावट के पीछे मुख्य आर्थिक कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस बड़ी गिरावट के पीछे सबसे मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां हैं. अमेरिका में महंगाई दर लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहने की आशंका से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर हुई हैं. जब केंद्रीय बैंक 'मॉनेटरी टाइटनिंग' अपनाते हैं, तो ब्याज न देने वाली संपत्तियों जैसे सोने और चांदी पर दबाव बढ़ जाता है. इसके अलावा, पिछले सत्र में सोने के दाम दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद बड़े निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की.

ज्वेलरी खरीदते समय बरतें ये सावधानियां
विशेषज्ञों के अनुसार, रिटेल ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए

  • BIS हॉलमार्क जांचें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का अल्फान्यूमेरिक कोड वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें, जिससे शुद्धता की सटीक जानकारी मिलती है.
  • कीमत क्रॉस चेक करें: वजन और शुद्धता (24K, 22K या 18K) के आधार पर IBJA की आधिकारिक वेबसाइट से उस दिन के लाइव भाव का मिलान जरूर करें.

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