सोना-चांदी फिर हुआ सस्ता, क्या यह खरीदारी का सही मौका है? जानिए ताजा रेट

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में सुस्ती देखी गई. पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद, निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के चलते कीमतों को निचली सतह पर समर्थन भी मिल रहा है.

बाजार का हाल: MCX के आंकड़े

शुक्रवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा भाव में नरमी का रुख रहा. सुबह करीब 11:10 बजे, MCX गोल्ड अप्रैल वायदा 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,046 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, MCX सिल्वर मई वायदा 0.19 प्रतिशत गिरकर 2,67,448 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट एक अल्पकालिक सुधार है, क्योंकि कीमतें हाल ही में अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं.

कीमतों पर दबाव के मुख्य कारण

डॉलर की मजबूती: अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में 0.07 प्रतिशत की तेजी आई, जिससे यह 99.81 के स्तर पर पहुंच गया. डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग में कमी आती है.

मुनाफावसूली: हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली की है. विशेषज्ञों के अनुसार, सोना एक 'शॉर्ट-टर्म करेक्टिव फेज' में प्रवेश कर चुका है.