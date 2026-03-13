ETV Bharat / business

सोना-चांदी फिर हुआ सस्ता, क्या यह खरीदारी का सही मौका है? जानिए ताजा रेट

मुनाफावसूली और डॉलर की मजबूती से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, ₹2.67 लाख के करीब पहुंची चांदी, ₹1,60,046 पर पहुंचा सोना.

सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : March 13, 2026 at 2:15 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 2:39 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में सुस्ती देखी गई. पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद, निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के चलते कीमतों को निचली सतह पर समर्थन भी मिल रहा है.

बाजार का हाल: MCX के आंकड़े
शुक्रवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा भाव में नरमी का रुख रहा. सुबह करीब 11:10 बजे, MCX गोल्ड अप्रैल वायदा 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,046 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, MCX सिल्वर मई वायदा 0.19 प्रतिशत गिरकर 2,67,448 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट एक अल्पकालिक सुधार है, क्योंकि कीमतें हाल ही में अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं.

कीमतों पर दबाव के मुख्य कारण
डॉलर की मजबूती: अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में 0.07 प्रतिशत की तेजी आई, जिससे यह 99.81 के स्तर पर पहुंच गया. डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग में कमी आती है.

मुनाफावसूली: हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली की है. विशेषज्ञों के अनुसार, सोना एक 'शॉर्ट-टर्म करेक्टिव फेज' में प्रवेश कर चुका है.

इक्विटी बाजारों में कमजोरी: वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के कारण भी सोने पर दबाव बना है. निवेशक अक्सर घाटे की भरपाई करने और 'मार्जिन कॉल' को पूरा करने के लिए अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बेचकर नकदी जुटाते हैं.

कीमतों को सहारा देने वाले कारक
भले ही कीमतों में मामूली गिरावट आई हो, लेकिन अमेरिका-ईरान और अमेरिका-इजरायल संघर्ष के चलते 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) के रूप में सोने की मांग अभी भी बरकरार है. इसके अलावा, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जारी नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. ब्रेंट क्रूड 99.99 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जिससे महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं. आमतौर पर उच्च मुद्रास्फीति के समय सोने को हेजिंग के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है.

संपादक की पसंद

