सोना-चांदी खरीदने वालों की खुली किस्मत! आज अचानक औंधे मुंह गिरे दाम, चेक करें ताजा रेट
सोने-चांदी की कीमत में आज गिरावट देखने को मिल रही है. यहां जानें दिल्ली-चेन्नई समेत आपके शहर का ताजा भाव.
Published : August 13, 2026 at 3:25 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 13 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू और वैश्विक बाजारों में कमजोर हाजिर मांग और निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण कीमतों में कमी आई है.
कमजोर मांग से सोना टूटा
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा कॉन्ट्रैक्ट 437 रुपये (0.28 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 1,54,445 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 848 लॉट का व्यापार दर्ज किया गया. विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय सराफा बाजारों में सुस्ती की मुख्य वजह ऊंची कीमतों के कारण ग्राहकों की दूरी और कमजोर हाजिर मांग है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो न्यूयॉर्क (COMEX) में वैश्विक सोना वायदा 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,394.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.
मुनाफावसूली के दबाव में चांदी भी लुढ़की
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX पर सितंबर डिलीवरी वाली चांदी का कॉन्ट्रैक्ट 836 रुपये (0.35 प्रतिशत) टूटकर 2,36,999 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. इस कारोबारी सत्र में कुल 857 लॉट के लिए सौदे किए गए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सटोरियों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से चांदी के घरेलू भाव पर यह दबाव देखा गया.
वैश्विक मोर्चे पर न्यू यॉर्क में यह 0.18 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 65.44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं
खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान
विशेषज्ञों के अनुसार, रिटेल ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए
- BIS हॉलमार्क जांचें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का अल्फान्यूमेरिक कोड वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें, जिससे शुद्धता की सटीक जानकारी मिलती है.
- कीमत क्रॉस चेक करें: वजन और शुद्धता (24K, 22K या 18K) के आधार पर IBJA की आधिकारिक वेबसाइट से उस दिन के लाइव भाव का मिलान जरूर करें.
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