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सोना-चांदी खरीदने वालों की खुली किस्मत! आज अचानक औंधे मुंह गिरे दाम, चेक करें ताजा रेट

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 13 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू और वैश्विक बाजारों में कमजोर हाजिर मांग और निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण कीमतों में कमी आई है.

कमजोर मांग से सोना टूटा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा कॉन्ट्रैक्ट 437 रुपये (0.28 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 1,54,445 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान बाजार में कुल 848 लॉट का व्यापार दर्ज किया गया. विश्लेषकों के मुताबिक, स्थानीय सराफा बाजारों में सुस्ती की मुख्य वजह ऊंची कीमतों के कारण ग्राहकों की दूरी और कमजोर हाजिर मांग है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो न्यूयॉर्क (COMEX) में वैश्विक सोना वायदा 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,394.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.

मुनाफावसूली के दबाव में चांदी भी लुढ़की

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX पर सितंबर डिलीवरी वाली चांदी का कॉन्ट्रैक्ट 836 रुपये (0.35 प्रतिशत) टूटकर 2,36,999 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. इस कारोबारी सत्र में कुल 857 लॉट के लिए सौदे किए गए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सटोरियों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से चांदी के घरेलू भाव पर यह दबाव देखा गया.