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आज सोने-चांदी का क्या है रेट? दिल्ली से चेन्नई तक... बस एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

12 अगस्त को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी जारी है. MCX पर सोना करीब ₹924 चढ़ा है और चांदी ₹3,429 उछलकर ट्रेड कर रही है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 2:16 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 2:24 PM IST

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नई दिल्ली: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. दुनिया भर के बाजारों में आई तेजी और भारत में खरीदारी बढ़ने से आज सोने और चांदी के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं.

सोना हुआ और महंगा
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर में मिलने वाला सोना ₹924 महंगा होकर ₹1,54,689 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और आगे कई बड़े त्योहार भी आ रहे हैं. इस वजह से सराफा बाजारों में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. जब मांग बढ़ी, तो बड़े व्यापारियों ने भारी खरीदारी शुरू कर दी, जिससे दाम ऊपर चले गए. वहीं विदेशों में भी न्यू यॉर्क के बाजार में सोना मजबूत होकर 4,402.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है.

चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल
दूसरी तरफ, फैक्ट्रियों और उद्योगों में चांदी की मांग बढ़ने से इसके दाम भी बहुत तेजी से भागे हैं. एमसीएक्स पर सितंबर में मिलने वाली चांदी ₹3,429 की बड़ी छलांग लगाकर ₹2,39,088 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. विदेशी बाजारों में भी चांदी की चमक बढ़ी है और न्यू यॉर्क में यह बढ़कर 65.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat)

कीमतों में तेजी की मुख्य वजह
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और शेयर बाजारों में भारी अनिश्चितता बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें भी अस्थिर हैं, जिससे दुनिया भर के निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर सोने को सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुन रहे हैं.

भारतीय खुदरा बाजार में अलग-अलग शहरों के स्थानीय करों, चुंगी और ज्वैलर्स के मेकिंग चार्ज के कारण इन कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. यदि आप इस समय शादी-ब्याह के लिए आभूषण खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी करने से पहले अपने शहर के स्थानीय ज्वैलर्स से आज के बिल्कुल ताजा भाव और 3% जीएसटी (GST) दरों की पुष्टि अवश्य कर लें.

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Last Updated : August 12, 2026 at 2:24 PM IST

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