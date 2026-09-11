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ग्लोबल तनाव के बीच औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी में ₹10,114 की भारी गिरावट, देखें आज का रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: सोने और चांदी के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. आज यानी 11 सितंबर को व्यापारिक सत्र के समापन पर सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई. घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 0.92% की गिरावट के साथ सेटल हुआ. दूसरी ओर, चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई. सोने चांदी का भाव

बाजार से मिले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 0.92% की गिरावट के साथ ₹1,52,341 प्रति 10 ग्राम पर सेटल हुआ. सत्र के दौरान सोने में ₹1,422 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई. दूसरी ओर, चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई. चांदी की कीमतें 4.14% (₹10,114) टूटकर ₹2,34,099 प्रति किलोग्राम पर आ गईं. हालांकि, चांदी में दीर्घकालिक ढांचागत कमी बनी हुई है और 2021 से अब तक तिजोरियों से 76.2 करोड़ ट्रॉय औंस चांदी निकाली जा चुकी है, जिससे आगे लिक्विडिटी की कमी हो सकती है. प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं सोने चांदी का भाव (ETV Bharat)