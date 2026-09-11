ETV Bharat / business

ग्लोबल तनाव के बीच औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी में ₹10,114 की भारी गिरावट, देखें आज का रेट

US फेड की सख्ती और वैश्विक तनाव के कारण आज सोना ₹1,52,341 और चांदी ₹10,114 गिरकर ₹2,34,099 प्रति किलो पर आई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सोने और चांदी के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. आज यानी 11 सितंबर को व्यापारिक सत्र के समापन पर सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई. घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 0.92% की गिरावट के साथ सेटल हुआ. दूसरी ओर, चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई.

सोने चांदी का भाव
बाजार से मिले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 0.92% की गिरावट के साथ ₹1,52,341 प्रति 10 ग्राम पर सेटल हुआ. सत्र के दौरान सोने में ₹1,422 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई. दूसरी ओर, चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई. चांदी की कीमतें 4.14% (₹10,114) टूटकर ₹2,34,099 प्रति किलोग्राम पर आ गईं. हालांकि, चांदी में दीर्घकालिक ढांचागत कमी बनी हुई है और 2021 से अब तक तिजोरियों से 76.2 करोड़ ट्रॉय औंस चांदी निकाली जा चुकी है, जिससे आगे लिक्विडिटी की कमी हो सकती है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

सोने चांदी का भाव
सोने चांदी का भाव (ETV Bharat)

चीन की रिकॉर्ड खरीदारी और भारतीय बाजार का हाल
कीमतों में गिरावट के बीच वैश्विक मांग मजबूत बनी हुई है. पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) ने लगातार 22वें महीने सोने की खरीदारी जारी रखते हुए अपने कुल रिजर्व को 7.67 करोड़ औंस तक पहुंचा दिया है. भारत में भी कीमतें कम होने से खुदरा मांग में सुधार हुआ है, जिससे डीलर्स का डिस्काउंट पिछले हफ्ते के $135 से घटकर $54 प्रति औंस रह गया है.

तकनीकी स्तर
कमोडिटी विश्लेषकों के मुताबिक, सोने को नीचे में ₹1,51,010 पर मजबूत सपोर्ट हासिल है. यदि यह स्तर टूटता है, तो कीमतें ₹1,49,680 तक जा सकती हैं. ऊपर की ओर सोना ₹1,54,060 पर रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है. वहीं, चांदी को नीचे में ₹2,30,300 पर सपोर्ट और ऊपर में ₹2,41,100 पर तत्काल रेजिस्टेंस है.

ज्वेलरी खरीदते समय ध्यान रखें
IBJA का बुलियन रेट और बाजार में ज्वेलरी का अंतिम बिक्री मूल्य एक जैसा नहीं होता. आभूषण खरीदते समय ग्राहक को सोने की कीमत के अलावा GST और मेकिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है. इसलिए दुकान पर बनने वाला अंतिम बिल IBJA के बताए रेट से अधिक हो सकता है.

यह भी पढ़ें- जल्द निपटा लें जरूरी काम, 11 सितंबर से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

TAGGED:

GOLD SILVER PRICE TODAY
सोने चांदी का भाव
22 कैरेट सोने का भाव आज का
आज क्या है सोने का रेट
GOLD SILVER RATE TODAY IN HINDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.