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Gold-Silver Price: अचानक ₹1,501 महंगा हुआ सोना, चांदी भी ₹2.37 लाख पहुंची; क्या और बढ़ेंगे दाम?

नई दिल्ली: घरेलू सर्राफा बाजार में मजबूत हाजिर मांग और सटोरियों द्वारा बड़े पैमाने पर नए सौदे बनाए जाने के कारण मंगलवार को वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतें बढ़कर ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं. इसके साथ ही, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते घरेलू चांदी की वायदा कीमतों में भी शानदार तेजी दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹2.37 लाख प्रति किलोग्राम के पार निकल गई.

सोने के वायदा कारोबार का पूरा हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर डिलीवरी के लिए सोने का अनुबंध ₹1,501 या 0.98 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ ₹1,54,600 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. इस कारोबारी सत्र में कुल 1,332 लॉट का व्यापार हुआ. बाजार विश्लेषकों और कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार, स्थानीय हाजिर बाजार में त्योहारी और शादियों के सीजन की मजबूत मांग को देखते हुए कारोबारियों द्वारा लगातार अपनी नई पोजीशन बनाई जा रही हैं, जिसने कीमतों को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई है.

चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी

सोने की राह पर चलते हुए सफेद धातु यानी चांदी में भी आज तगड़ी मजबूती देखी गई. एमसीएक्स पर सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध ₹833 या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹2,37,700 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 1,688 लॉट का व्यापार दर्ज किया गया. विश्लेषकों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से बढ़ी मांग के कारण घरेलू बाजार में चांदी को लगातार समर्थन मिल रहा है.