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Gold-Silver Price: अचानक ₹1,501 महंगा हुआ सोना, चांदी भी ₹2.37 लाख पहुंची; क्या और बढ़ेंगे दाम?

सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बाद 11 अगस्त को जोरदार उछाल देखा गया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 2:31 PM IST

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नई दिल्ली: घरेलू सर्राफा बाजार में मजबूत हाजिर मांग और सटोरियों द्वारा बड़े पैमाने पर नए सौदे बनाए जाने के कारण मंगलवार को वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतें बढ़कर ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं. इसके साथ ही, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते घरेलू चांदी की वायदा कीमतों में भी शानदार तेजी दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹2.37 लाख प्रति किलोग्राम के पार निकल गई.

सोने के वायदा कारोबार का पूरा हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर डिलीवरी के लिए सोने का अनुबंध ₹1,501 या 0.98 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ ₹1,54,600 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. इस कारोबारी सत्र में कुल 1,332 लॉट का व्यापार हुआ. बाजार विश्लेषकों और कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार, स्थानीय हाजिर बाजार में त्योहारी और शादियों के सीजन की मजबूत मांग को देखते हुए कारोबारियों द्वारा लगातार अपनी नई पोजीशन बनाई जा रही हैं, जिसने कीमतों को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई है.

चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी
सोने की राह पर चलते हुए सफेद धातु यानी चांदी में भी आज तगड़ी मजबूती देखी गई. एमसीएक्स पर सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध ₹833 या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹2,37,700 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 1,688 लॉट का व्यापार दर्ज किया गया. विश्लेषकों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से बढ़ी मांग के कारण घरेलू बाजार में चांदी को लगातार समर्थन मिल रहा है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय बाजारों का रुख
वैश्विक स्तर पर बात करें तो न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण वायदा 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,406.15 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. हालांकि, विदेशी बाजार में चांदी का वायदा भाव 0.45 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 61.44 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया, लेकिन घरेलू मांग के मजबूत होने के कारण भारतीय बाजारों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा और दोनों कीमती धातुओं में बढ़त का सिलसिला जारी रहा.

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