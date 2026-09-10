ETV Bharat / business

Gold-Silver Price: सोने ने पकड़ी रॉकेट जैसी रफ्तार, चांदी में आई गिरावट; देखें आज के नए रेट्स

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: सोने और चांदी का दाम में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. आज यानी 10 सितंबर गुरुवार को घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है, जबकि चांदी के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में आज बुलियन मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है इसपर एक नजर डालते हैं.. सोने चांदी के ताजा दाम

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आधिकारिक रेट्स के अनुसार आज बाजार का हाल कुछ इस प्रकार है सोना: राष्ट्रीय स्तर पर आज सोना ₹270.00 (+0.17%) की बढ़त के साथ ₹1,54,560.00 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. सोने में आई इस तेजी से रिटेल मार्केट और आभूषण निर्माताओं के बीच हलचल बढ़ गई है. चांदी: सोने के विपरीत आज औद्योगिक मांग में सुस्ती के चलते चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी आज ₹700.00 (-0.29%) टूटकर ₹2,43,320.00 प्रति किलोग्राम के स्तर पर है. प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं