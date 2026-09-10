Gold-Silver Price: सोने ने पकड़ी रॉकेट जैसी रफ्तार, चांदी में आई गिरावट; देखें आज के नए रेट्स
आज यानी गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है
Published : September 10, 2026 at 11:20 AM IST
हैदराबाद: सोने और चांदी का दाम में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. आज यानी 10 सितंबर गुरुवार को घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है, जबकि चांदी के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में आज बुलियन मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है इसपर एक नजर डालते हैं..
सोने चांदी के ताजा दाम
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आधिकारिक रेट्स के अनुसार आज बाजार का हाल कुछ इस प्रकार है
सोना: राष्ट्रीय स्तर पर आज सोना ₹270.00 (+0.17%) की बढ़त के साथ ₹1,54,560.00 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. सोने में आई इस तेजी से रिटेल मार्केट और आभूषण निर्माताओं के बीच हलचल बढ़ गई है.
चांदी: सोने के विपरीत आज औद्योगिक मांग में सुस्ती के चलते चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी आज ₹700.00 (-0.29%) टूटकर ₹2,43,320.00 प्रति किलोग्राम के स्तर पर है.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं
आखिर क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत?
बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, सोने की कीमतों में लगातार आ रही इस रिकॉर्ड तेजी के पीछे दो सबसे प्रमुख वैश्विक कारण काम कर रहे हैं
अमेरिका-ईरान सैन्य टकराव: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य हमले और पांच ईरानी तेल टैंकरों के नष्ट होने के बाद वैश्विक निवेशकों में डर का माहौल है. जब भी युद्ध या वैश्विक अशांति जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तब निवेशक शेयर बाजार या जोखिम भरी संपत्तियों से पैसा निकालकर सोने को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं.
कच्चे तेल में उबाल और मंदी का डर: ब्रेंट क्रूड ऑयल के 101 डॉलर प्रति बैरल के पार निकलने से दुनिया भर में 'स्टैगफ्लेशन' का खतरा बढ़ गया है. सोना हमेशा से महंगाई के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है, यही वजह है कि केंद्रीय बैंकों और बड़े फंड हाउसेज ने सोने की खरीदारी काफी तेज कर दी है.
ध्यान दें: IBJA द्वारा जारी किए गए इन रेट्स पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्जेस अलग से जोड़े जाते हैं, जिसके कारण आपके स्थानीय सर्राफा बाजार या शोरूम में अंतिम कीमतें भिन्न हो सकती हैं.
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