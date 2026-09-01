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अचानक औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट; जानें आज का ताजा भाव

वैश्विक दबाव से घरेलू बाजार में सोना ₹1,52,840 और चांदी ₹2,34,860 पर फिसली

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 3:52 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक वित्तीय बाजारों में आए हालिया उतार-चढ़ाव और केंद्रीय बैंकों के सख्त रुख के कारण आज घरेलू कमोडिटी और सराफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सुरक्षित निवेश के रूप में जानी जाने वाली इन धातुओं में आई यह कमजोरी स्थानीय खुदरा खरीदारों और निवेशकों के लिए खरीदारी का एक बेहतर अवसर लेकर आई है.

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और प्रमुख हाजिर बाजारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 2,070 रुपये (1.34%) की गिरावट के साथ 1,52,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. शुद्ध सोने के साथ-साथ आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी आनुपातिक कमी देखी गई है.

चांदी के दाम भी हुए धड़ाम
दूसरी ओर, औद्योगिक मांग और खुदरा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच चांदी की कीमतों में और भी तीखी गिरावट दर्ज की गई. चांदी की हाजिर कीमत 4,940 रुपये (2.06%) प्रति किलोग्राम टूटकर 2,34,860 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई.

गिरावट की मुख्य वजह
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर दिए गए बयानों के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से बाजार पर यह दबाव बना है. सराफा विशेषज्ञों के अनुसार, एमसीएक्स (MCX) पर आई इस गिरावट का सीधा असर स्थानीय खुदरा शोरूम्स की कीमतों पर पड़ेगा.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (getty image)

खरीदारों और निवेशकों के लिए सलाह
त्योहारों और आगामी शादियों के सीजन से ठीक पहले आई इस गिरावट को उपभोक्ता एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं. खुदरा उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे इस बाजार गिरावट का पूरा लाभ उठाने के लिए केवल BIS हॉलमार्क (HUID कोड युक्त) प्रमाणित आभूषण ही खरीदें. इसके अलावा, अंतिम बिल बनवाते समय मूल धातु की कीमत, मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी (GST) का स्पष्ट ब्रेकअप जरूर जांचें, ताकि शोरूम स्तर पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों से बचा जा सके. वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए लंबी अवधि के निवेशकों के लिए निचले स्तरों पर धीरे-धीरे संचय करना एक समझदारी भरी रणनीति हो सकती है.

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