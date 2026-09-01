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अचानक औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट; जानें आज का ताजा भाव

नई दिल्ली: वैश्विक वित्तीय बाजारों में आए हालिया उतार-चढ़ाव और केंद्रीय बैंकों के सख्त रुख के कारण आज घरेलू कमोडिटी और सराफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सुरक्षित निवेश के रूप में जानी जाने वाली इन धातुओं में आई यह कमजोरी स्थानीय खुदरा खरीदारों और निवेशकों के लिए खरीदारी का एक बेहतर अवसर लेकर आई है.

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और प्रमुख हाजिर बाजारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 2,070 रुपये (1.34%) की गिरावट के साथ 1,52,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. शुद्ध सोने के साथ-साथ आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी आनुपातिक कमी देखी गई है.

चांदी के दाम भी हुए धड़ाम

दूसरी ओर, औद्योगिक मांग और खुदरा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच चांदी की कीमतों में और भी तीखी गिरावट दर्ज की गई. चांदी की हाजिर कीमत 4,940 रुपये (2.06%) प्रति किलोग्राम टूटकर 2,34,860 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई.

गिरावट की मुख्य वजह

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर दिए गए बयानों के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से बाजार पर यह दबाव बना है. सराफा विशेषज्ञों के अनुसार, एमसीएक्स (MCX) पर आई इस गिरावट का सीधा असर स्थानीय खुदरा शोरूम्स की कीमतों पर पड़ेगा.