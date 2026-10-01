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आज फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, खरीदारी से पहले चेक करें आज के नए रेट्स

सांकेतिक फोट ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय वायदा बाजार (MCX) में आज सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है. देश भर के हाजिर बाजारों में मजबूत मांग को देखते हुए व्यापारियों द्वारा नए सौदे किए जाने से दोनों कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर महीने की डिलीवरी वाला सोना 1,475 रुपये यानी 0.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,50,511 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 2,019 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मांग बढ़ने के कारण निवेशकों ने सोने में नई खरीदारी की है, जिससे कीमतों को सीधा समर्थन मिला. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्वर्ण वायदा 0.59 प्रतिशत बढ़कर 4,182.06 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वैश्विक बाजार में आई इस मजबूती का असर घरेलू कीमतों पर भी साफ देखने को मिला है. चांदी की कीमतों में भी आया उछाल

सोने की तर्ज पर चांदी के घरेलू वायदा भाव में भी आज मजबूती देखी गई. दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी का भाव 2,087 रुपये यानी 0.93 प्रतिशत बढ़कर 2,25,793 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. इस व्यापारिक अवधि के दौरान कुल 2,364 लॉट के सौदे किए गए.