आज फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, खरीदारी से पहले चेक करें आज के नए रेट्स
घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ा बदलाव देखा गया है; जानिए ताजा भाव.
Published : October 1, 2026 at 2:04 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय वायदा बाजार (MCX) में आज सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है. देश भर के हाजिर बाजारों में मजबूत मांग को देखते हुए व्यापारियों द्वारा नए सौदे किए जाने से दोनों कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर महीने की डिलीवरी वाला सोना 1,475 रुपये यानी 0.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,50,511 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 2,019 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मांग बढ़ने के कारण निवेशकों ने सोने में नई खरीदारी की है, जिससे कीमतों को सीधा समर्थन मिला.
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्वर्ण वायदा 0.59 प्रतिशत बढ़कर 4,182.06 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वैश्विक बाजार में आई इस मजबूती का असर घरेलू कीमतों पर भी साफ देखने को मिला है.
चांदी की कीमतों में भी आया उछाल
सोने की तर्ज पर चांदी के घरेलू वायदा भाव में भी आज मजबूती देखी गई. दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी का भाव 2,087 रुपये यानी 0.93 प्रतिशत बढ़कर 2,25,793 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. इस व्यापारिक अवधि के दौरान कुल 2,364 लॉट के सौदे किए गए.
विदेशी बाजारों में भी चांदी का रुख सकारात्मक रहा. न्यूयार्क के कमोडिटी बाजार में चांदी का वायदा भाव 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61.02 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं.
क्या कहते हैं बाजार के जानकार?
बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस रिकॉर्डतोड़ तेजी के पीछे दो मुख्य कारण हैं. पहला, वैश्विक स्तर पर बढ़ती राजनीतिक तनातनी और दूसरा, आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय बाजारों में हाजिर मांग का अचानक बढ़ जाना. जानकारों का अनुमान है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और अधिक मजबूती देखने को मिल सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए शादियों के सीजन में खरीदारी महंगी हो सकती है.
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