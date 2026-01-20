ETV Bharat / business

सोना-चांदी हुए आउट ऑफ कंट्रोल! 48 घंटे में ₹32,000 उछली चांदी, सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड

हैदराबाद: कमोडिटी बाजार में सोना और चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते कुछ कारोबारी सत्रों से दोनों कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. खासतौर पर चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया है. हालात ऐसे हैं कि महज दो कारोबारी दिनों में ही चांदी की कीमत में 32 हजार रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है. वहीं, सोना भी नई ऊंचाइयों को छूते हुए लगातार रिकॉर्ड बना रहा है.

चांदी में ऐतिहासिक तेजी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतों ने नया लाइफ टाइम हाई बना लिया है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1 किलोग्राम चांदी का वायदा भाव 2,87,762 रुपये पर बंद हुआ था. इसके बाद सप्ताह की शुरुआत होते ही चांदी की रफ्तार और तेज हो गई. मंगलवार को बाजार खुलते ही चांदी का भाव 3,19,949 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है.

इस तरह महज दो कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत में 32,187 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई. खबर लिखे जाने तक MCX पर चांदी करीब 7,000 रुपये की तेजी के साथ कारोबार कर रही थी.

सोना भी दिखा मजबूत

चांदी के साथ-साथ सोने की चमक भी फीकी पड़ने का नाम नहीं ले रही है. MCX पर सोने के वायदा भाव में भी जोरदार तेजी देखने को मिली. मंगलवार को कारोबार की शुरुआत में गोल्ड रेट अपने पिछले बंद भाव 1,45,639 रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले हल्की गिरावट के साथ 1,45,500 रुपये पर खुला था, लेकिन शुरुआती कमजोरी ज्यादा देर नहीं टिक सकी.