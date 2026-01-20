ETV Bharat / business

सोना-चांदी हुए आउट ऑफ कंट्रोल! 48 घंटे में ₹32,000 उछली चांदी, सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड

जनवरी 2026 में सोना और चांदी की कीमतों ने भारतीय सर्राफा बाजार में ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर को छुआ है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कमोडिटी बाजार में सोना और चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते कुछ कारोबारी सत्रों से दोनों कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. खासतौर पर चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया है. हालात ऐसे हैं कि महज दो कारोबारी दिनों में ही चांदी की कीमत में 32 हजार रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है. वहीं, सोना भी नई ऊंचाइयों को छूते हुए लगातार रिकॉर्ड बना रहा है.

चांदी में ऐतिहासिक तेजी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतों ने नया लाइफ टाइम हाई बना लिया है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1 किलोग्राम चांदी का वायदा भाव 2,87,762 रुपये पर बंद हुआ था. इसके बाद सप्ताह की शुरुआत होते ही चांदी की रफ्तार और तेज हो गई. मंगलवार को बाजार खुलते ही चांदी का भाव 3,19,949 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है.

इस तरह महज दो कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत में 32,187 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई. खबर लिखे जाने तक MCX पर चांदी करीब 7,000 रुपये की तेजी के साथ कारोबार कर रही थी.

सोना भी दिखा मजबूत
चांदी के साथ-साथ सोने की चमक भी फीकी पड़ने का नाम नहीं ले रही है. MCX पर सोने के वायदा भाव में भी जोरदार तेजी देखने को मिली. मंगलवार को कारोबार की शुरुआत में गोल्ड रेट अपने पिछले बंद भाव 1,45,639 रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले हल्की गिरावट के साथ 1,45,500 रुपये पर खुला था, लेकिन शुरुआती कमजोरी ज्यादा देर नहीं टिक सकी.

कुछ ही समय में सोने ने जोरदार वापसी की और नया लाइफ टाइम हाई बना लिया. दो कारोबारी दिनों में 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत में 5,479 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को सोना 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

ग्लोबल टेंशन ने बढ़ाई कीमतें
सोना-चांदी की कीमतों में जारी इस तेज उछाल के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण अहम भूमिका निभा रहे हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार फिर टैरिफ को लेकर सख्त बयानबाजी किए जाने से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है. ट्रेड वॉर और जियो-पॉलिटिकल टेंशन की आशंका के बीच निवेशक जोखिम भरे एसेट्स से दूरी बनाकर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी! 8th Pay Commission लागू होने में देरी भी देगी 'लाखों' का फायदा, देखें कैलकुलेशन

TAGGED:

SILVER JUMPS OVER 32000
सोना चांदी
GOLD AND SILVER PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.