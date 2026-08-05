ETV Bharat / business

Gold-Silver Price: आज सोना-चांदी हुए बेहद महंगे, खरीदने से पहले देख लें नए दाम

सोने-चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद फिर से तेजी देखी जा रही है. आज 5 अगस्त को सोने-चांदी के दाम बढ़ गए हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपको लिए है. लगातार सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से कीमतों में भारी गिरावट देखने मिली थी लेकिन इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत होते ही, सोने और चांदी की चमक लौट चुकी है. ऐसे में आज यानी बुधवार 5 अगस्त को खरीदारी से पहले दाम जानना बेहद जरूरी है. आइए बुलियन मार्केट के प्राइस पर एक नजर डालते हैं.

चांदी वायदा में 1.95% का बड़ा उछाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को चांदी के सितंबर डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत ₹4,320 यानी 1.95 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ ₹2,25,935 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इस दौरान कुल 2,979 लॉट का व्यापार (बिजनेस टर्नओवर) हुआ. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि औद्योगिक मांग में सुधार और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की लिवाली बढ़ने से कीमतों में यह तेजी आई है.

सोना ₹1.45 लाख प्रति 10 ग्राम के पार
दूसरी ओर, पीली धातु यानी सोने में भी सट्टेबाजों की मजबूत लिवाली देखी गई. एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव ₹1,151 या 0.8 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹1,45,450 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस अनुबंध में 784 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया. विश्लेषकों के अनुसार, त्योहारी सीजन से पहले घरेलू हाजिर बाजार में ज्वैलर्स और खरीदारों की सक्रियता बढ़ने से स्थानीय कीमतों को बल मिला है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat)

निवेशकों का सुरक्षित संपत्तियों पर बढ़ा भरोसा
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना और भू-राजनीतिक तनाव के चलते निवेशक एक बार फिर सोने और चांदी को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं. हाजिर और वायदा दोनों ही बाजारों में आई इस तेजी से आने वाले दिनों में खुदरा आभूषणों की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें- खाद्य और ईंधन की कीमतों में तेजी के आसार, वित्त वर्ष 2026-27 में 5% रहेगी खुदरा महंगाई: RBI

TAGGED:

GOLD PRICE TODAY
सोने चांदी के भाव
GOLD AND SILVER PRICE TODAY
IBJA GOLD RATE
SILVER PRICE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.