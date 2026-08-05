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Gold-Silver Price: आज सोना-चांदी हुए बेहद महंगे, खरीदने से पहले देख लें नए दाम

नई दिल्ली: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपको लिए है. लगातार सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से कीमतों में भारी गिरावट देखने मिली थी लेकिन इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत होते ही, सोने और चांदी की चमक लौट चुकी है. ऐसे में आज यानी बुधवार 5 अगस्त को खरीदारी से पहले दाम जानना बेहद जरूरी है. आइए बुलियन मार्केट के प्राइस पर एक नजर डालते हैं.

चांदी वायदा में 1.95% का बड़ा उछाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को चांदी के सितंबर डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत ₹4,320 यानी 1.95 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ ₹2,25,935 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इस दौरान कुल 2,979 लॉट का व्यापार (बिजनेस टर्नओवर) हुआ. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि औद्योगिक मांग में सुधार और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की लिवाली बढ़ने से कीमतों में यह तेजी आई है.

सोना ₹1.45 लाख प्रति 10 ग्राम के पार

दूसरी ओर, पीली धातु यानी सोने में भी सट्टेबाजों की मजबूत लिवाली देखी गई. एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव ₹1,151 या 0.8 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹1,45,450 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस अनुबंध में 784 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया. विश्लेषकों के अनुसार, त्योहारी सीजन से पहले घरेलू हाजिर बाजार में ज्वैलर्स और खरीदारों की सक्रियता बढ़ने से स्थानीय कीमतों को बल मिला है.