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Gold Price Today: अचानक क्यों बढ़ने लगे सोने के दाम? खरीदने से पहले जान लें आज का नया रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा बाजार (MCX) में मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया. अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और वैश्विक तनाव के कारण घरेलू बाजार में सोने के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में ₹682 की बड़ी तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद इसकी कीमत ₹1,43,597 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. इस कारोबारी सत्र में कुल 725 लॉट्स का कारोबार हुआ. प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat) आज तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में सोने के दाम देश में सबसे ऊंचे स्तर पर रहे. इसके साथ ही बाजार में चांदी की कीमतों में भी भारी मजबूती देखी गई और चांदी का भाव ₹2,19,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया.