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Gold Price Today: अचानक क्यों बढ़ने लगे सोने के दाम? खरीदने से पहले जान लें आज का नया रेट

वैश्विक तनाव और फेड नीतियों के बीच एमसीएक्स पर सोना ₹1.43 लाख और चांदी ₹2.19 लाख की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 3:10 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा बाजार (MCX) में मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया. अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और वैश्विक तनाव के कारण घरेलू बाजार में सोने के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में ₹682 की बड़ी तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद इसकी कीमत ₹1,43,597 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. इस कारोबारी सत्र में कुल 725 लॉट्स का कारोबार हुआ.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat)

आज तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में सोने के दाम देश में सबसे ऊंचे स्तर पर रहे. इसके साथ ही बाजार में चांदी की कीमतों में भी भारी मजबूती देखी गई और चांदी का भाव ₹2,19,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया.

तेजी के मुख्य कारण और क्या कहते हैं विशेषज्ञों
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस वैश्विक और घरेलू तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण काम कर रहे हैं:

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव: लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च हेड गौरव गर्ग के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां: निवेशक इस हफ्ते आने वाले अमेरिका के महत्वपूर्ण लेबर मार्केट और आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं. इन आंकड़ों से यह संकेत मिलेगा कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती करेगा या उन्हें मौजूदा स्तर पर बनाए रखेगा.

महंगाई की चिंता: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी ने बताया कि कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की ऊंची कीमतों ने दुनिया भर में महंगाई की चिंता को बनाए रखा है. डॉलर इंडेक्स भी इस समय 100 के स्तर के आसपास बना हुआ है, जिससे सोने की कीमतों को सहारा मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में भी सोना बढ़त के साथ 4,061.58 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है.

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