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सोना-चांदी हुए महंगे, खरीदारी से पहले चेक करें अपने शहर के भाव

हैदराबाद: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आज यानी सोमवार, 3 अगस्त 2026 को देश के सर्राफा बाजार में रौनक लौट आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टालने और कूटनीतिक समाधान की कोशिशों के संकेत देने के बाद सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना, चांदी जैसी कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली. 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम आज ऊंचे स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं चांदी भी रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रही है.

आज क्या हैं सोने-चांदी के भाव?

सोमवार को बाजार खुलते ही कीमती धातुओं में लिवाली बढ़ गई, जिससे दोनों के दामों में तगड़ा उछाल दर्ज किया गया:

सोने का भाव: आज 10 ग्राम सोने की औसत कीमत ₹1,43,890.00 पर पहुंच गई है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें ₹460.00 की बढ़ोतरी हुई है.

चांदी का भाव: चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी तेजी आई है. अब एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,19,050.00 हो गया है. इसमें ₹890.00 का बड़ा उछाल देखा गया है.

देश के बड़े शहरों में सोने का रेट

भारत के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और ज्वेलर्स एसोसिएशन के फैसलों की वजह से कीमतों में अंतर होता है.