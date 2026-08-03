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सोना-चांदी हुए महंगे, खरीदारी से पहले चेक करें अपने शहर के भाव

सोमवार को सोने का भाव ₹1,43,890 और चांदी ₹2,19,050 प्रति किलो पर पहुंची.

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सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 12:26 PM IST

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हैदराबाद: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आज यानी सोमवार, 3 अगस्त 2026 को देश के सर्राफा बाजार में रौनक लौट आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टालने और कूटनीतिक समाधान की कोशिशों के संकेत देने के बाद सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना, चांदी जैसी कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली. 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम आज ऊंचे स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं चांदी भी रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रही है.

आज क्या हैं सोने-चांदी के भाव?
सोमवार को बाजार खुलते ही कीमती धातुओं में लिवाली बढ़ गई, जिससे दोनों के दामों में तगड़ा उछाल दर्ज किया गया:

सोने का भाव: आज 10 ग्राम सोने की औसत कीमत ₹1,43,890.00 पर पहुंच गई है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें ₹460.00 की बढ़ोतरी हुई है.

चांदी का भाव: चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी तेजी आई है. अब एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,19,050.00 हो गया है. इसमें ₹890.00 का बड़ा उछाल देखा गया है.

देश के बड़े शहरों में सोने का रेट
भारत के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और ज्वेलर्स एसोसिएशन के फैसलों की वजह से कीमतों में अंतर होता है.

देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
देश के बड़े शहरों में सोने का भाव (Etv Bharat)

बता दें कि 22 कैरेट सोना गहने बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह 24 कैरेट की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है.

आज क्यों आई कीमतों में तेजी?
ग्लोबल मार्केट से मिल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकेतों का सीधा असर सर्राफा बाजार पर पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित नए हमले को फिलहाल टालने और दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की खबरों से बाजार में एक स्थिरता आई है, जिससे निवेशकों का रुख फिर से सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की तरफ बढ़ा है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही चुनें. इसके अलावा, अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज और उस पर लगने वाले 3% GST की तुलना करने के बाद ही खरीदारी का अंतिम फैसला लें.

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