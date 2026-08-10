सोना-चांदी खरीदने का प्लान है? रुकिए! पहले देख लें आज का ताजा रेट, वरना हो सकता है नुकसान
सोने-चांदी में भारी उछाल; MCX पर सोना ₹1.52 लाख और चांदी ₹2.33 लाख के पार, निवेशकों में लौटी भारी रौनक.
Published : August 10, 2026 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल आया है. आज, सोमवार 10 अगस्त 2026 को हफ्ते के पहले ही दिन बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दाम तेजी से बढ़ गए हैं. पिछले कुछ दिनों की लगातार बढ़त के बाद, आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना लगभग ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2.33 लाख प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है. इस बड़ी तेजी से निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं.
आज के ताजा भाव
सोमवार सुबह कमोडिटी मार्केट में दोनों कीमती धातुओं में भारी लिवाली देखी गई, आज अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना ₹200 की बढ़त के साथ ₹1,52,020 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. आज बाजार में इसका सबसे कम रेट ₹1,51,461 और सबसे ज्यादा रेट ₹1,52,099 रहा. सितंबर डिलीवरी वाली चांदी आज ₹2,264 की बड़ी उछाल के साथ ₹2,33,730 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. आज चांदी का न्यूनतम स्तर ₹2,31,660 और उच्चतम स्तर ₹2,33,837 रहा.
सिर्फ एक हफ्ते में कितनी बढ़ी कीमत?
अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें, तो महज 5 ट्रेडिंग दिनों में कीमतों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, 31 जुलाई को सोना ₹1,43,376 पर बंद हुआ था. आज के दाम के हिसाब से सोना सिर्फ एक हफ्ते में ₹8,644 प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है. 31 जुलाई को चांदी ₹2,18,295 पर थी. आज के भाव की तुलना में चांदी महज कुछ दिनों में ₹15,435 प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं
ऑल-टाइम हाई से अब भी कितनी सस्ती है चांदी?
भले ही चांदी के दाम अभी तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन यह अपने सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर से अभी भी काफी कम कीमत पर मिल रही है. इसी साल 29 जनवरी 2026 को चांदी ने ₹4,20,048 प्रति किलो का ऑल-टाइम हाई बनाया था. उस रिकॉर्ड स्तर के मुकाबले आज चांदी ₹1,86,318 प्रति किलोग्राम सस्ती मिल रही है.
क्यों आ रही है तेजी और आगे क्या होगी कीमत?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने-चांदी में जमकर निवेश कर रहे हैं. हालांकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षित निवेश की भारी मांग के आगे कीमतें लगातार बढ़ती गईं.
जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार का माहौल अभी आगे भी तेजी का रहने वाला है. शॉर्ट-टर्म में सोना ₹1.57 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2.80 लाख प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकती है. हालांकि, इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए खरीदारों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की सलाह दी गई है.
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