सोना-चांदी हुआ सुपर महंगा, सोना ₹1.52 लाख के पार और चांदी ₹3.28 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना मंगलवार को दोपहर करीब 2:30 बजे ₹1,52,260 प्रति 10 ग्राम के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया. वहीं चांदी ने भी रिकॉर्ड बनाते हुए ₹3,27,998 प्रति किलोग्राम का स्तर छू लिया.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. वैश्विक बाजार में सोना $4,728 प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा, जबकि चांदी $95.49 प्रति औंस तक चढ़ गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है.

वैश्विक अनिश्चितता बनी तेजी की वजह

विशेषज्ञों के अनुसार सोना-चांदी में यह तेजी भूराजनीतिक तनाव, ट्रेड वॉर की आशंका, और मुद्रा बाजारों में अस्थिरता के कारण देखने को मिल रही है. निवेशक जोखिम भरे माहौल में सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं.

₹2 लाख के पार जा सकता है सोना: रोकड़े

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सोने की कीमतें आगे और बढ़ सकती हैं. उन्होंने अनुमान जताया कि इस साल सोना ₹2 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर सकता है, जबकि अगले तीन वर्षों में यह ₹3 लाख तक भी पहुंच सकता है. हालांकि उन्होंने निवेशकों को 10–15 प्रतिशत तक के संभावित करेक्शन को ध्यान में रखने की सलाह भी दी.