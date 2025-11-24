ETV Bharat / business

ग्लोबल उथल-पुथल से रुपया 90 के करीब, राहत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निर्भर

नई दिल्ली: ग्लोबल अनिश्चितता के बीच US टैरिफ में हालिया बढ़ोतरी और फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स (FPIs) से लगातार डॉलर का निकलना रुपये को नीचे ला रहा है, जिससे यह 90 रुपये प्रति डॉलर के अहम लेवल के करीब पहुंच गया है. मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपोर्टर्स के मुताबिक, रुपये पर यह दबाव कुछ और दिनों तक बना रह सकता है. उनका मानना ​​है कि भारत-US बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद ही स्थिति स्थिर हो सकती है, जिससे डॉलर इनफ्लो को फिर से शुरू करने में मदद मिल सकती है. तब तक उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहने की उम्मीद है.

NSE की वेबसाइट करेंसी फ्यूचर्स के अनुसार USDINR 24 नवंबर को दोपहर 2 बजे 89.40 रुपये/डॉलर पर ट्रेड हो रहा है, शुरुआती ट्रेड के दौरान यह 89.73 रुपये/डॉलर पर खुला, जबकि 26-Nov-2025 को एक्सपायर होने वाला करेंसी फ्यूचर 89.25 रुपये/डॉलर पर ट्रेड कर रहा है.

पिछले दो साल से ज़्यादा समय से US डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. रुपये के पुराने डेटा के मुताबिक मई 2023 में लगभग 82.3 रुपये से यह धीरे-धीरे 2023 और 2024 की शुरुआत में बढ़कर अक्टूबर 2024 तक 84 रुपये को पार कर गया. 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत में यह गिरावट और तेज हुई और जनवरी 2025 में 86.3 रुपये और फरवरी में 87.1 रुपये तक पहुंच गई.

थोड़े समय के ठहराव के बावजूद करेंसी में गिरावट जारी रही और सितंबर 2025 तक यह 88.3 रुपये तक पहुंच गई और नवंबर 2025 के बीच में 88.7 रुपये के करीब पहुंच गई. कुल मिलाकर डेटा रुपये में लगातार गिरावट दिखाता है, और 2025 में बाहरी और बाज़ार के दबाव की वजह से यह और ज़्यादा कमजोर होगा.

हालात को बेहतर ढंग से समझने के लिए ईटीवी भारत ने एक्सपर्ट्स से बात की. इस संबंध में या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता ने कहा कि रुपया अभी भी कमजोर दिख रहा है और जल्द ही 90-91 रुपये प्रति डॉलर की रेंज में आ सकता है. उन्होंने बताया कि इसकी एक मुख्य वजह साल के आखिर में US डॉलर की ग्लोबल डिमांड में तेज बढ़ोतरी है, जिससे इंडियन करेंसी पर और दबाव पड़ रहा है. US के इंटरेस्ट रेट कम करने के कोई संकेत नहीं देने की वजह से डॉलर की डिमांड अधिक बनी हुई है, जिसका असर सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि कई दूसरी करेंसी पर भी पड़ रहा है.

अनुज गुप्ता को उम्मीद है कि यह ट्रेंड कम से कम एक और महीने तक बना रहेगा. घर पर, अब फोकस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर है, क्योंकि मार्केट यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि दिसंबर में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रुपये को स्टेबल करने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे या नहीं.

एक्सपोर्टर्स की राय

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (FIEO) के डायरेक्टर जनरल और CEO डॉ अजय सहाय का मानना ​​है कि कमजोर रुपया उन एक्सपोर्टर्स को कुछ राहत देगा जो इम्पोर्टेड इनपुट पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हैं. हालांकि, इससे ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकता है. पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कई भारतीय सेक्टर्स में इम्पोर्ट का हिस्सा ज्यादा है, जिसका मतलब है कि उनके लिए फायदा सीमित होगा.

साथ ही कई कॉम्पिटिटर देशों की करेंसी भी कमजोर हो रही हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट में पसंद किए जाने का बेहतर मौका मिल रहा है. इससे घरेलू एक्सपोर्टर्स को कुछ राहत मिल सकती है, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर, IT और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में. उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर, एक्सपोर्ट पर असर काफी हद तक पॉजिटिव रहने की संभावना है.

अजय सहाय के अनुसार, जिन कंपनियों पर इम्पोर्ट पर ज्यादा निर्भरता है, उन्हें कच्चे माल की लागत बढ़ने से दबाव महसूस होगा. अभी रुपये में गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर के कारण है. एक बार जब भारत और US के बीच बाइलेटरल ट्रेड डील हो जाएगी, तो पेंडिंग ऑर्डर आने शुरू हो सकते हैं, जिससे डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा.