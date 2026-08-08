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ग्लोबल टेक सेक्टर में बड़ा संकट, 2026 में 1.63 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी

2026 में 1.63 लाख टेक कर्मचारियों की छंटनी हुई, एआई बदलाव के कारण ओरेकल और सिस्को जैसी कंपनियों ने भारी नौकरियां काटीं.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 11:46 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए साल 2026 बहुत मुश्किल साबित हो रहा है. इस साल अब तक टेक सेक्टर में 1,63,427 कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है. 'ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स' की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस भारी छंटनी का सबसे बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता असर है. कुल कटी हुई नौकरियों में से 91,215 मामलों में सीधे तौर पर एआई (AI) को जिम्मेदार ठहराया गया है. कंपनियां अब इंसानों की जगह मशीनों और एआई सॉफ्टवेयर को तरजीह दे रही हैं.

इन सेक्टर्स पर पड़ी सबसे ज्यादा मार
रिपोर्ट के मुताबिक, टेक जगत के अलग-अलग विभागों में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हुई हैं:

  • क्लाउड और सास: इस सेक्टर में सबसे ज्यादा 37,492 कर्मचारियों को निकाला गया.
  • ई-कॉमर्स और मार्केटप्लेस: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स से 22,633 लोगों की छुट्टी हुई.
  • आईटी सर्विसेज: इस क्षेत्र में 16,756 कर्मचारियों ने अपना रोजगार खोया.
  • सोशल मीडिया: फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों में 13,592 लोग प्रभावित हुए.
  • एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर: इस विभाग में कुल 13,308 छंटनियां दर्ज की गईं.

अमेरिका में सबसे बुरा असर, ओरेकल ने की सबसे बड़ी कटौती
एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हुई कुल छंटनी का लगभग 88.6 प्रतिशत हिस्सा अकेले अमेरिका की कंपनियों में हुआ है. टेक दिग्गज ओरेकल ने इस साल सबसे कड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने जनवरी 2026 से अब तक कई चरणों में 25,254 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. मार्च के महीने में इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत, कनाडा और मैक्सिको के कर्मचारियों पर पड़ा.

इसके अलावा, अन्य बड़ी अमेरिकी कंपनियों में भी भारी कटौती देखी गई. नेटवर्किंग दिग्गज सिस्को ने 4,000, एमडॉक्स ने 2,900 और ऑटोडेस्क ने 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है. कनाडा की सॉफ्टवेयर कंपनी ओपनटेक्स्ट ने भी अपने 400 कर्मचारियों की छंटनी की है.

एशिया और मिडिल ईस्ट का हाल
एशिया और मिडिल ईस्ट के प्रमुख टेक केंद्रों में भी छंटनी का दौर जारी है. इस क्षेत्र में इजराइल सबसे आगे रहा, जिसके बाद भारत और सिंगापुर का स्थान है. इजराइल की कंपनी मंडे डॉट कॉम (Monday.com) ने अपने काम को एआई प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के लिए अपने 20 प्रतिशत कार्यबल (लगभग 620 कर्मचारियों) को नौकरी से निकाल दिया. भारत में भी कई एआई स्टार्टअप, ई-कॉमर्स कंपनियों और साइबर सुरक्षा फर्मों में लगातार छंटनी देखी जा रही है.

छंटनी से खुश हैं शेयर बाजार के निवेश
कइस पूरे संकट में एक चौंकाने वाला पहलू यह है कि शेयर बाजार इन छंटनियों का स्वागत कर रहा है. जब सिस्को ने घोषणा की कि वह छंटनी से बचाए गए 1 अरब डॉलर को एआई तकनीक में निवेश करेगी, तो उसके शेयर 17% तक उछल गए. वहीं मंडे डॉट कॉम और सर्विसनाउ के शेयरों में भी क्रमशः 2.3% और 9% की बढ़त देखी गई. बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक अब कम कर्मचारियों और एआई पर फोकस करने वाली कंपनियों को ज्यादा मजबूत और अनुशासित मान रहे हैं.

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