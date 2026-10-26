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चीन के 'ग्लोबल फैक्ट्री' मॉडल पर दुनिया ने उठाए सवाल, निर्यात नीति के खिलाफ वैश्विक लामबंदी तेज

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: चीन का वह आर्थिक मॉडल, जिसने पिछले कुछ दशकों में उसे दुनिया का 'ग्लोबल कारखाना' बना दिया था, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी प्रतिरोध का सामना कर रहा है. दुनिया भर के बाजारों में भारी सब्सिडी वाले सस्ते चीनी उत्पादों विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम बैटरी और सोलर पैनल को खपाने की बीजिंग की रणनीति अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह गई है.

विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के इस आक्रामक एक्सपोर्ट मॉडल से दूसरे देशों के घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर छिन रहे हैं और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है. इसी के परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ कड़े नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं.

वैश्विक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी

चीन के आर्थिक दबदबे को संतुलित करने के लिए दुनिया के प्रमुख देश तीन रणनीतिक स्तरों पर काम कर रहे हैं: टैरिफ और कड़े प्रतिबंध: संयुक्त राज्य अमेरिका (US) ने चीनी सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाने के साथ-साथ उच्च तकनीक के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) ने चीनी सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाने के साथ-साथ उच्च तकनीक के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं. घरेलू उद्योगों का संरक्षण: यूरोपीय संघ (EU) को यह आशंका है कि सस्ते चीनी आयात के कारण उसका अपना स्थापित औद्योगिक आधार जैसे ऑटोमोबाइल और स्टील सेक्टर पूरी तरह नष्ट हो सकता है.

यूरोपीय संघ (EU) को यह आशंका है कि सस्ते चीनी आयात के कारण उसका अपना स्थापित औद्योगिक आधार जैसे ऑटोमोबाइल और स्टील सेक्टर पूरी तरह नष्ट हो सकता है. 'चाइना प्लस वन' रणनीति: बहुराष्ट्रीय कंपनियां (MNCs) अब पूरी तरह से चीन पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर रही हैं. वे अपनी सप्लाई चेन को लचीला बनाने के लिए भारत, वियतनाम और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का रुख कर रही हैं. विकासशील देशों का बदलता रुख: "हमारा विकास कहां है?"

इस वैश्विक बदलाव में सबसे बड़ा मोड़ विकासशील देशों के रुख में आया है. भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश चीनी निवेश का स्वागत तो करते हैं, लेकिन वे अब एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे मॉडल में उनके अपने घरेलू उद्योगों का विकास कहां है? ये देश अब केवल चीन में बने तैयार माल के उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहते. उनकी मांग है कि चीनी कंपनियां उनके देशों में पूंजी लगाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करें. अतीत में जो पश्चिमी देश चीन पर 'बाजार के बदले तकनीक ट्रांसफर' का दबाव बनाने का आरोप लगाते थे, आज चीन खुद उसी स्थिति में है जहां दुनिया उससे उसकी तकनीक और विशेषज्ञता साझा करने की मांग कर रही है. चीन का नया वैश्वीकरण मॉडल: 'क्षमता का निर्यात'

बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए चीन की दिग्गज कंपनियों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है. अब वे केवल उत्पादों का निर्यात करने के बजाय 'उत्पादन की क्षमता' का निर्यात कर रही हैं: