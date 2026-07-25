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घटती वैश्विक शांति के बीच दुनियाभर में बढ़ी पासपोर्ट की ताकत, लेकिन भारतीय पासपोर्ट को लगा बड़ा झटका; देखें नई रैंकिंग

हैदराबाद: वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय यात्रा सुगमता को दर्शाने वाली प्रतिष्ठित 'हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026' की ताजा रैंकिंग जारी कर दी गई है. अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर जारी इस विशेष रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को एक बड़ा झटका लगा है. इस साल जुलाई की छमाही रैंकिंग में भारत अपने पिछले पायदानों से नीचे खिसक गया है. दूसरी ओर, एशियाई देशों ने वैश्विक मंच पर अपना दबदबा कायम रखा है, जहाँ सिंगापुर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर काबिज है.

भारतीय पासपोर्ट को झटका: 81वें स्थान पर फिसला भारतताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट वैश्विक सूची में छह पायदान फिसलकर 81वें स्थान पर आ गया है. इससे पहले फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत 75वें स्थान पर था. महज कुछ महीनों के भीतर आई इस गिरावट ने भारतीय नागरिकों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा की स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित कर दिया है.

इस नई रैंकिंग के तहत, अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के केवल 55 देशों में बिना वीजा या आगमन पर वीजा की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं. किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग इस बात से तय होती है कि उसके नागरिकों को बिना किसी पूर्व वीजा के कितने देशों में प्रवेश मिलता है. इस मोर्चे पर भारत की वैश्विक गतिशीलता और पहुंच में कमी दर्ज की गई है.

सिंगापुर नंबर वन; कूटनीति के दम पर यूएई की ऐतिहासिक छलांग

इस साल की रिपोर्ट में भी एशियाई महाद्वीप के देशों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है. सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है. सिंगापुर के नागरिक बिना किसी पूर्व वीजा के दुनिया के 192 देशों की सीधी यात्रा कर सकते हैं.

इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नाम रही है. यूएई ने पिछले 20 सालों में अपनी रणनीतिक और बेहतरीन विदेश नीति के दम पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. साल 2006 में यूएई इस सूची में 62वें स्थान पर था. लेकिन अन्य देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय समझौतों के कारण यूएई ने 60 पायदानों की लंबी छलांग लगाई है और अब यह दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. यूएई के नागरिक अब 188 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं. इस दूसरे स्थान पर यूएई के साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी संयुक्त रूप से मौजूद हैं.

सुस्त पड़े अमेरिका और ब्रिटेन

एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूनाइटेड किंगडम (UK) के पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन अब पश्चिमी देशों की यह रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही है. ब्रिटेन इस साल चीन और मलावी जैसे देशों से वीजा छूट मिलने के बाद छठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि कनाडा सातवें स्थान पर है.

वहीं, अमेरिका जो कभी शीर्ष पर राज करता था, इस साल 10वें स्थान पर बना हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका द्वारा अन्य देशों के नागरिकों को अपने यहाँ वीजा-मुक्त प्रवेश देने में बरती जा रही सुस्ती के जवाब में अन्य देश भी अमेरिकी नागरिकों को आसानी से यह छूट नहीं दे रहे हैं.