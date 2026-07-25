घटती वैश्विक शांति के बीच दुनियाभर में बढ़ी पासपोर्ट की ताकत, लेकिन भारतीय पासपोर्ट को लगा बड़ा झटका; देखें नई रैंकिंग
भारतीय पासपोर्ट गिरकर 81वें स्थान पर आया, अब 55 देशों में वीजा-मुक्त एंट्री; सिंगापुर नंबर वन और अफगानिस्तान सबसे पीछे है.
Published : July 25, 2026 at 11:16 AM IST
हैदराबाद: वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय यात्रा सुगमता को दर्शाने वाली प्रतिष्ठित 'हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026' की ताजा रैंकिंग जारी कर दी गई है. अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर जारी इस विशेष रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को एक बड़ा झटका लगा है. इस साल जुलाई की छमाही रैंकिंग में भारत अपने पिछले पायदानों से नीचे खिसक गया है. दूसरी ओर, एशियाई देशों ने वैश्विक मंच पर अपना दबदबा कायम रखा है, जहाँ सिंगापुर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर काबिज है.
भारतीय पासपोर्ट को झटका: 81वें स्थान पर फिसला भारतताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट वैश्विक सूची में छह पायदान फिसलकर 81वें स्थान पर आ गया है. इससे पहले फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत 75वें स्थान पर था. महज कुछ महीनों के भीतर आई इस गिरावट ने भारतीय नागरिकों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा की स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित कर दिया है.
इस नई रैंकिंग के तहत, अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के केवल 55 देशों में बिना वीजा या आगमन पर वीजा की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं. किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग इस बात से तय होती है कि उसके नागरिकों को बिना किसी पूर्व वीजा के कितने देशों में प्रवेश मिलता है. इस मोर्चे पर भारत की वैश्विक गतिशीलता और पहुंच में कमी दर्ज की गई है.
सिंगापुर नंबर वन; कूटनीति के दम पर यूएई की ऐतिहासिक छलांग
इस साल की रिपोर्ट में भी एशियाई महाद्वीप के देशों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है. सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है. सिंगापुर के नागरिक बिना किसी पूर्व वीजा के दुनिया के 192 देशों की सीधी यात्रा कर सकते हैं.
इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नाम रही है. यूएई ने पिछले 20 सालों में अपनी रणनीतिक और बेहतरीन विदेश नीति के दम पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. साल 2006 में यूएई इस सूची में 62वें स्थान पर था. लेकिन अन्य देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय समझौतों के कारण यूएई ने 60 पायदानों की लंबी छलांग लगाई है और अब यह दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. यूएई के नागरिक अब 188 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं. इस दूसरे स्थान पर यूएई के साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी संयुक्त रूप से मौजूद हैं.
सुस्त पड़े अमेरिका और ब्रिटेन
एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूनाइटेड किंगडम (UK) के पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन अब पश्चिमी देशों की यह रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही है. ब्रिटेन इस साल चीन और मलावी जैसे देशों से वीजा छूट मिलने के बाद छठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि कनाडा सातवें स्थान पर है.
वहीं, अमेरिका जो कभी शीर्ष पर राज करता था, इस साल 10वें स्थान पर बना हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका द्वारा अन्य देशों के नागरिकों को अपने यहाँ वीजा-मुक्त प्रवेश देने में बरती जा रही सुस्ती के जवाब में अन्य देश भी अमेरिकी नागरिकों को आसानी से यह छूट नहीं दे रहे हैं.
अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक खाई
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की इस रिपोर्ट ने वैश्विक असमानता को लेकर एक बड़ी चिंता की ओर इशारा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे कमजोर पासपोर्ट के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है.
- साल 2006 में सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट के बीच 118 देशों का अंतर था.
- साल 2026 में यह अंतर बढ़कर रिकॉर्ड 170 देशों का हो गया है, जो अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ती गहरी कूटनीतिक खाई को दिखाता है.
इस सूची में गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा अफगानिस्तान सबसे आखिरी स्थान पर है. अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है, जिसके नागरिक केवल 22 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं. इसके अलावा बांग्लादेश, नाइजीरिया, गाम्बिया और माली जैसे देशों की स्थिति भी खराब हुई है. वहीं, दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया को सबसे बड़ा झटका लगा है, जो 29वें स्थान से गिरकर सीधा 63वें स्थान पर आ गया है.
घटती वैश्विक शांति और बढ़ती यात्रा स्वतंत्रता का विरोधाभास
आमतौर पर यह माना जाता है कि जो देश आर्थिक रूप से समृद्ध और पूरी तरह शांत होता है, उसका पासपोर्ट उतना ही मजबूत होता है. हालांकि, 2026 की यह रिपोर्ट इस धारणा के विपरीत कुछ चौंकाने वाले तथ्य पेश करती है. 'ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026' के अनुसार, साल 2008 के बाद से दुनिया के 163 देशों में से 119 देशों में शांति का स्तर काफी गिरा है. पिछले पांच सालों में लगभग 103 देश किसी न किसी बाहरी या आंतरिक संघर्ष का हिस्सा रहे हैं. इसके बावजूद, वैश्विक स्तर पर यात्रा करने की आजादी बढ़ी है.
अशांत लेकिन शक्तिशाली पासपोर्ट: इजरायल वर्तमान में भारी संघर्षों के कारण वैश्विक शांति सूचकांक में 159वें स्थान पर है (यानी बेहद अशांत देश), लेकिन पासपोर्ट के मामले में वह दुनिया में 18वें स्थान पर मजबूती से खड़ा है. यही स्थिति अमेरिका और यूक्रेन की भी है, जिनकी पासपोर्ट शक्ति उनकी शांति रैंकिंग से कहीं बेहतर है.
शांत लेकिन कमजोर पासपोर्ट: इसके विपरीत, भूटान दुनिया के सबसे शांत देशों में 16वें स्थान पर आता है. लेकिन कूटनीतिक उदासीनता और वीजा छूट संधियों की कमी के कारण पासपोर्ट रैंकिंग में वह 88वें स्थान पर काफी पीछे छूट गया है.
यह भी पढ़ें- Gold-Silver Price: सोना खरीदने वालों की मौज, एक झटके में इतना सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज का लेटेस्ट रेट