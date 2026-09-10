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कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार: अमेरिका-इरान तनाव से बढ़ी मुश्किलें, पेट्रोल-डीजल और महंगे होने के आसार

न्यूयॉर्क: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भारी उछाल आया है. अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में जारी जंग और तेज होने के कारण अंतरराष्ट्रीय मानक 'ब्रेंट क्रूड' की कीमत 101.21 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. जुलाई के बाद यह पहली बार है जब तेल की कीमतें 100 डॉलर के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर गई हैं. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड भी बढ़कर 96.05 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. इस अचानक आई तेजी से दुनिया भर के आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

तनाव बढ़ने की मुख्य वजह

बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी दोनों देशों के बीच हुए ताजा हमलों के बाद आई है. अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के पांच तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया है. इसके जवाब में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के उन वैकल्पिक तेल मार्गों और ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनका उपयोग युद्ध के दौरान तेल सप्लाई के लिए किया जा रहा था. इस तनाव के कारण होर्मुज जलमार्ग से होने वाला व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है, जहां से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता था.

आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर

कच्चा तेल ही वह मुख्य घटक है जिससे पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन बनाए जाते है. तेल महंगा होने का सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में हर देश में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4.22 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में करीब 42 प्रतिशत अधिक है. वहीं, डीजल की कीमत 5.94 डॉलर प्रति गैलन के नए रिकॉर्ड स्तर पर है.