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कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार: अमेरिका-इरान तनाव से बढ़ी मुश्किलें, पेट्रोल-डीजल और महंगे होने के आसार

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं

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सांकेतिक फोटो (Ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 9:37 AM IST

3 Min Read
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न्यूयॉर्क: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भारी उछाल आया है. अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में जारी जंग और तेज होने के कारण अंतरराष्ट्रीय मानक 'ब्रेंट क्रूड' की कीमत 101.21 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. जुलाई के बाद यह पहली बार है जब तेल की कीमतें 100 डॉलर के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर गई हैं. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड भी बढ़कर 96.05 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. इस अचानक आई तेजी से दुनिया भर के आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

तनाव बढ़ने की मुख्य वजह
बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी दोनों देशों के बीच हुए ताजा हमलों के बाद आई है. अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के पांच तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया है. इसके जवाब में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के उन वैकल्पिक तेल मार्गों और ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनका उपयोग युद्ध के दौरान तेल सप्लाई के लिए किया जा रहा था. इस तनाव के कारण होर्मुज जलमार्ग से होने वाला व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है, जहां से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता था.

आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर
कच्चा तेल ही वह मुख्य घटक है जिससे पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन बनाए जाते है. तेल महंगा होने का सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में हर देश में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4.22 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में करीब 42 प्रतिशत अधिक है. वहीं, डीजल की कीमत 5.94 डॉलर प्रति गैलन के नए रिकॉर्ड स्तर पर है.

डीजल का उपयोग मालगाड़ियों, ट्रकों और खेती के ट्रैक्टरों में होता है. ऐसे में डीजल महंगा होने से फल, सब्जियां, दवाइयां और रोजमर्रा के घरेलू सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च काफी बढ़ जाएगा. कंपनियां इस बढ़े हुए खर्च का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं, जिससे सुपरमार्केट की अलमारियों पर रखी हर चीज महंगी हो जाएगी. इसके अलावा, कई एयरलाइंस ने हवाई ईंधन महंगा होने के कारण अपनी उड़ानें कम कर दी हैं और हवाई किराए में बढ़ोतरी कर दी है.

आगे की राह और महंगाई का खतरा
मार्केट रिसर्च फर्मों के विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह तनाव लंबे समय तक चला, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है. बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार, यदि यह सैन्य गतिरोध जारी रहता है और होर्मुज जलमार्ग पर ब्लॉक लागू रहता है, तो तेल की कीमतें 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं. यदि मध्य पूर्व के बड़े तेल संयंत्रों को सीधा नुकसान पहुंचता है, तो यह आंकड़ा 150 डॉलर प्रति बैरल को भी छू सकता है. अमेरिका में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक 8 हफ्ते पहले आई इस आर्थिक मंदी और महंगाई ने राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ा दी हैं.

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