इंटैंजिबल एसेट्स में वैश्विक निवेश पहली बार $10 ट्रिलियन के पार पहुंचा
पहली बार, आर्थिक आउटपुट में इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट अब टैंजिबल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो गया है, जो दुनिया भर में GDP का 12.8% है.
Published : July 12, 2026 at 2:28 PM IST
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और लुइस बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई वर्ल्ड इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स 2026 के अनुसार, अमूर्त संपत्तियों (Intangible Assets जैसे सॉफ्टवेयर, अनुसंधान, ब्रांड, बौद्धिक संपदा) में वैश्विक निवेश पहली बार 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी यानी मूर्त संपत्तियों से ज्ञान-आधारित निवेश की ओर एक बड़े बदलाव को दिखाता है.
रिपोर्ट में पाया गया है कि बिजनेस मशीनरी, इक्विपमेंट और बिल्डिंग जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स के बजाय इंटैंजिबल एसेट्स में अधिक निवेश कर रहे हैं—जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), सॉफ्टवेयर, डेटा, ब्रांड, डिजाइन, संस्था को चलाने का व्यावहारिक ज्ञान (Organizational Know-How) और बौद्धिक संपदा शामिल हैं. यह संरचनात्मक बदलाव उत्पादकता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ाने में इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और नॉलेज-बेस्ड कैपेबिलिटीज की बढ़ती भूमिका को दिखाता है.
रिपोर्ट में शामिल अर्थव्यवस्थाओं में ग्लोबल इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट साल 2025 में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया, जो GDP का 12.8% है, जबकि टैंजिबल इन्वेस्टमेंट 11.8% था. 2008 से, इंटैंजिबल एसेट्स में निवेश औसतन 3.5% सालाना दर से बढ़ा है, जो टैंजिबल इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा है, जो इसी दौरान सिर्फ 0.98% सालाना दर से बढ़ा. रिपोर्ट बताती है कि यह बढ़ता अंतर ज्ञान-आधारित आर्थिक गतिविधियों की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है.
इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट की मजबूती भी तेजी से स्पष्ट हो गई है. 2020 और 2025 के बीच, इंटैंजिबल एसेट्स में निवेश औसत 5.5% की सालाना दर से बढ़ा, जबकि टैंजिबल एसेट्स के लिए यह 3.2% था. जहां बढ़ती ब्याज दरों ने बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट पर खर्च कम कर दिया, वहीं बिजनेस ने सॉफ्टवेयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और संगठनात्मक सुधारों में निवेश करना जारी रखा, और प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता बनाए रखने में उनकी महत्व को पहचाना.
पहली बार, आर्थिक आउटपुट में इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट अब टैंजिबल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो गया है, जो दुनिया भर में GDP का 12.8% है, जबकि फिजिकल एसेट्स का हिस्सा 11.8% है. स्वीडन, अमेरिका और फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं GDP का सबसे बड़ा हिस्सा इंटैंजिबल एसेट्स में लगाती हैं, जबकि भारत, ब्राजील और फिलीपींस जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ा रही हैं.
अमेरिका इंटैंजिबल एसेट्स में दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है, जो 2025 में लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा—जो दूसरे सबसे बड़े निवेशक जापान से लगभग छह गुना ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, सॉफ्टवेयर, डेटा, R&D और संगठनात्मक पूंजी में लगातार निवेश, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार ने देश की ग्लोबल इनोवेशन लीडरशिप को और मजबूत किया है.
सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और संगठनात्मक पूंजी, इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट की सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी में से हैं. 2013 और 2023 के बीच, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस में निवेश में हर साल 7.3% की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर अपनाया जाना है. फिलीपींस, रोमानिया, एस्टोनिया और भारत जैसे देशों में खास तौर पर अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, जो विकसित और उभरती हुई दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं में डिजिटल कैपेबिलिटी के बढ़ते महत्व को दिखाता है.
रिपोर्ट में AI को दो अलग-अलग तरीकों से इन्वेस्टमेंट पैटर्न को बदलने वाली एक बड़ी ताकत के तौर पर पहचाना गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि AI दो समानांतर रुझानों के जरिये निवेश को बदल रहा है. यह डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रहा है, साथ ही सॉफ्टवेयर, स्वामित्व संबंधी डेटा (Proprietary Data), संगठनात्मक पूंजी और कार्यबल कौशल (Workforce Skills) में निवेश को तेज कर रहा है. WIPO का तर्क है कि AI के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय इन इंटैंजिबल एसेट्स पर अधिक निर्भर करेंगे.
इंटैंजिबल एसेट्स की अलग-अलग श्रेणी में, संगठनात्मक पूंजी कुल निवेश का 30.5% है, जो इसे सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है, इसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट 20.6% है. हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट का 62% से ज्यादा हिस्सा आधिकारिक आर्थिक सांख्यिकी में मापा नहीं गया है क्योंकि ब्रांडिंग, डिजाइन, बिजनेस प्रोसेस और संगठनात्मक सुधारों पर होने वाले खर्च को अक्सर पूंजी निवेश के बजाय संचालन खर्च माना जाता है.
ब्रांड इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस वैल्यू में एक अहम योगदान देने वाले के तौर पर उभरा है. 2025 में ब्रांड्स में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 1.4 ट्रिलियन अमरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो उनके बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत ब्रांड कंपनियों को ग्राहकों का भरोसा बनाने, उत्पादों को अलग बनाने और प्रीमियम कीमतें दिलाने में मदद करते हैं. जैसे-जैसे AI से बना कंटेंट गलत जानकारी और वास्तविकता को लेकर चिंता बढ़ाता है, भरोसेमंद ब्रांड्स के ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने और मार्केट में मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने में और भी अधिक कीमती बनने की उम्मीद है.
यह वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती भूमिका पर भी रोशनी डालता है. भारत और फिलीपींस जैसे देश R&D, सॉफ्टवेयर और संगठनात्मक क्षमताओं में तेजी से निवेश बढ़ा रहे हैं, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) को मजबूत कर रहे हैं, उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा रहे हैं.
भारत सबसे तेजी से बढ़ते इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट मार्केट में से एक:
भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा, जिसने रिपोर्ट में शामिल 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 2022-23 में 7.9% की सबसे अधिक साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की. भारत का इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट 2023 में 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर (PPP) तक पहुंच गया, जबकि इंटैंजिबल एसेट्स का औपचारिक क्षेत्र GDP में 10% हिस्सा था, जो 2011 में 9.7% था.
भारत के कुल इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट में सॉफ्टवेयर और डेटाबेस का हिस्सा लगभग 45% था— अध्ययन की गई सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक हिस्सा—जो देश के मजबूत IT और डिजिटल सर्विस सेक्टर को दिखाता है. 2013 और 2023 के बीच ब्रांड इन्वेस्टमेंट भी सालाना 7.2% की दर से बढ़ा, जो इनोवेशन, डिजिटल कैपेबिलिटी और ब्रांड बिल्डिंग में बढ़ते निवेश को दिखाता है.
WIPO का नतीजा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे फिजिकल एसेट्स से चलने वाली अर्थव्यवस्था से नॉलेज, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल कैपिटल से चलने वाली अर्थव्यवस्था में बदल रही है. सॉफ्टवेयर, R&D, डेटा, ब्रांड और संगठनात्मक क्षमता में निवेश उत्पादकता और टिकाऊ आर्थिक विकास के मुख्य इंजन बन गए हैं. AI इस बदलाव को तेज कर रहा है, इसलिए रिपोर्ट में इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से मापने की बात कही गई है, और चेतावनी दी गई है कि मौजूदा नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम आर्थिक प्रदर्शन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में इसके सच्चे योगदान को कम आंक रहे हैं.
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