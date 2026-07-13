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रियल एस्टेट में मंदी के बावजूद भारत सहित कई देशों में आम आदमी की पहुंच से दूर हुए घर

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 21 देशों में बढ़ती आवासीय लागत वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर संकट है, जो 2040 तक जारी रहेगी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 10:00 AM IST

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नई दिल्ली: विश्व आर्थिक मंच (WEF) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर के 21 प्रमुख देशों में आवास की बढ़ती लागत आम आदमी के बजट और वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर संकट बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह समस्या किसी अस्थायी बाजार चक्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक समस्या है, जिसके वर्ष 2040 तक निरंतर बने रहने की आशंका है.

आर्थिक स्थिरता पर गहराता संकट
अध्ययन में शामिल 21 देशों में से 20 देशों के नागरिक अपनी मासिक आय का 33 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केवल घर के किराए या होम लोन की किस्तों को चुकाने में खर्च कर रहे हैं. वित्तीय मानकों के अनुसार, यह सीमा किसी भी मध्यमवर्गीय परिवार के लिए किफायती जीवन स्तर से कहीं अधिक है. भारत, नाइजीरिया और कोलंबिया जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ आवास की लागत अक्सर एक औसत नागरिक की पूरी मासिक कमाई को खत्म कर देती है.

रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे बाजारों में पिछले दस वर्षों में संपत्ति की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आने के बावजूद, आम परिवारों के लिए आवास की सामर्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. इससे साफ है कि रियल एस्टेट बाजार में केवल कीमतों में गिरावट आने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को कोई राहत नहीं मिल रही है.

युवा पीढ़ी पर 'तिहरा दबाव' और बदलता व्यवहार
यह संकट बदलती जनसांख्यिकी के कारण और भी जटिल हो गया है. वर्ष 2025 से 2040 के बीच बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से कामकाजी युवाओं पर 'तिहरा दबाव' पड़ेगा. उन्हें अपने रहने का खर्च उठाने के साथ-साथ खुद की सेवानिवृत्ति के लिए बचत करनी होगी और परिवार की कई पीढ़ियों की देखभाल का खर्च भी संभालना होगा. इस कारण ओईसीडी (OECD) देशों में 2015 के बाद से युवाओं का अपने माता-पिता के साथ रहने का चलन तेजी से बढ़ा है.

इसके अतिरिक्त, इस निरंतर वित्तीय तनाव के कारण युवा पीढ़ी अपनी आय बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और प्रेडिक्शन मार्केट्स जैसे अत्यधिक जोखिम भरे वित्तीय साधनों की ओर आकर्षित हो रही है, जो बाजार की स्थिरता के लिए एक और नया जोखिम है.

नीतिगत बदलाव और समाधान
इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए WEF ने 'इंटरजेनरेशनल हाउसिंग मॉडल्स' (साझा आवासीय मॉडल) को अपनाने की सिफारिश की है, जैसे कि स्पेन, ब्रिटेन और हांगकांग में चल रहे हैं. इसमें युवाओं और बुजुर्गों के लिए मिलकर रहने की व्यवस्था की जाती है, जिससे लागत कम होती है और सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है. भारतीय रियल एस्टेट बाजार के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि अब किफायती आवास योजनाओं और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ऋण उपलब्धता जैसी सरकारी नीतियों की बारीकी से निगरानी करना बेहद जरूरी हो गया है ताकि इस संरचनात्मक दबाव को कम किया जा सके.

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