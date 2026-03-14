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दुनिया भर में बजा भारतीय टैलेंट का डंका, ग्लोबल हायरिंग में भारत की 24% की छलांग, टॉप देशों में शामिल

नई दिल्ली: वैश्विक एचआर और पेरोल प्लेटफॉर्म 'डील' (Deel) द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ ग्लोबल हायरिंग रिपोर्ट 2025' ने अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के बदलते स्वरूप को उजागर किया है. 150 से अधिक देशों के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के डेटा पर आधारित यह रिपोर्ट बताती है कि अब वैश्विक कंपनियां केवल पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि विशेष हुनर की तलाश में दुनिया भर से नियुक्तियां कर रही हैं.

भारत: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI ट्रेनिंग हब

रिपोर्ट के अनुसार, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टैलेंट सप्लाई करने के मामले में तीसरे स्थान पर है. भारत में अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में सालाना 24.1% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 'AI ट्रेनर्स' की भूमिका में आया है. वर्तमान में दुनिया भर में 70,000 से अधिक लोग पेशेवर रूप से AI सिस्टम को प्रशिक्षित कर रहे हैं.

इस क्षेत्र में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. वैश्विक स्तर पर 58.2% AI ट्रेनर अमेरिका में हैं, जिसके बाद भारत (7.2%) का स्थान है. इसके बाद फिलीपींस (4.6%) और कनाडा (2.1%) का नंबर आता है.

AI नौकरियों में रिकॉर्ड उछाल और वेतन

साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'AI ट्रेनर' सबसे तेजी से बढ़ने वाला पद रहा, जिसमें 283% की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई. ये पद अलग-अलग कौशल और वेतन श्रेणियों में बंटे हुए हैं: