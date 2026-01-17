ETV Bharat / business

इस साल वैश्विक स्तर पर 18.6 करोड़ लोगों के बेरोजगार रहने का अनुमान है: ILO

2026 में वैश्विक रोजगार वृद्धि दर 1.0 फीसदी रहने की उम्मीद है जो पिछले 10 सालों के औसत से थोड़ा कम है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 1:16 PM IST

6 Min Read
हैदराबाद: हालिया रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इस साल वैश्विक बेरोजगारी दर रेट लगभग 4.9 फीसदी पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो लगभग 18.6 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने के बराबर है.

पिछले 20 सालों में दुनिया भर में रोजगार की क्वालिटी में बढ़ोतरी धीमी रही है. बहुत ज्यादा गरीबी में रहने वाले मजदूरों का प्रतिशत 2015 और 2025 के बीच सिर्फ 3.1 प्रतिशत पॉइंट कम होकर 7.9 फीसदी हो गया, जबकि इससे पहले के दस सालों में इसमें 15 प्रतिशत की गिरावट आई थी.

इसका मतलब है कि 28.4 करोड़ श्रमिक हर दिन 3 डॉलर से कम कमाते हैं, जिसे बहुत ज्यादा गरीबी माना जाता है. इसके अलावा, 2015 और 2025 के बीच, कम इनकम वाले देशों में बहुत ज्यादा और मध्यम वर्किंग गरीबी की दरें बढ़ीं, 2025 में लगभग 68 फीसदी वर्कर बहुत ज्यादा या मध्यम गरीबी में रह रहे थे.

2015 और 2025 के बीच गैरपंजीकृत श्रमिक की वैश्विक दर में 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले दशक में इसमें गिरावट आई थी. 2026 तक दुनिया भर में 2.1 बिलियन वर्कर इनफॉर्मल रूप से काम कर रहे होने का अनुमान है.

लेकिन, रोजगार का मतलब हमेशा अच्छी नौकरी या अच्छी सैलरी नहीं होता, लगभग 30 करोड़ श्रमिक हर दिन 3डॉलर से भी कम कमाते हैं और बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं. इस साल लगभग 2.1 बिलियन लोगों के अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने का अनुमान है, जिन्हें जॉब सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और काम पर अधिकार बहुत कम मिलेंगे.

2026 में ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 1.0फीसदी रहने की उम्मीद है, जो पिछले दस सालों के एवरेज से थोड़ा कम है. देशों के अंदर बड़े अंतर का कारण जनसांख्यिकीय बदलाव हो सकते हैं.

युवाओं की नौकरी खतरे में
रिपोर्ट में कम इनकम वाले देशों में युवाओं के लिए दुनिया भर में नौकरी की स्थिति को डरावना बताया गया है. एक चौथाई से ज़्यादा (27.9 प्रतिशत) न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं और न ही ट्रेनिंग ले रहे हैं. ज्यादा इनकम वाले देशों में पढ़े-लिखे युवा भी अनिश्चितता से बचे नहीं हैं. स्टडी में चेतावनी दी गई है कि एआई और ऑटोमेशन के कारण उनके लिए काम ढूंढना मुश्किल हो सकता है और टेक्नोलॉजी पर करीबी नजर रखने की जरूरत है.

युवाओं के लिए जॉब मार्केट के हालात अभी भी मुश्किल हैं, खासकर कम इनकम वाले देशों में. नीट स्टेटस वाले युवाओं का प्रतिशत 2025 में 19.9फीसदी ​​से थोड़ा बढ़कर 20 फीसदी हो गया, जबकि ग्लोबल युवा बेरोजगारी दर 2024 में 12.3 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर 12.4 फीसदी हो गई.

यह परेशान करने वाली बात है क्योंकि नीट स्टेटस वाले 257 मिलियन युवाओं ने जरूरी जानकारी, काबिलियत और अनुभव पाने का मौका खो दिया, जिससे भविष्य में नौकरी मिलने के उनके मौके बेहतर हो सकते थे. हाल ही में युवा वर्कर्स पर एआई अपनाने के असर को लेकर चिंताएं सामने आई हैं, खासकर उन पर जो हाई-स्किल्ड कामों में अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहे हैं.

जेंडर गैप बना हुआ है
वर्कप्लेस पर महिलाओं की बराबरी के लिए लड़ने वालों के लिए रिपोर्ट में कोई अच्छी खबर नहीं है. डेटा दिखाता है कि सामाजिक नियम और अंधविश्वासी अभी भी जमे हुए हैं. पिछली उपलब्धियां रुक गई हैं, जिससे काम की जगह पर जेंडर इक्वालिटी की तरफ प्रोग्रेस धीमी हो गई है. आज लेबर फोर्स में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले लगभग 24 परसेंट कम चांस हैं.

ट्रेड में अनिश्चितता
2025 में ग्लोबल इकॉनमी में इंटरनेशनल ट्रेड नियमों और टैरिफ रेट में उथल-पुथल देखने को मिली, जिसकी अगुवाई अमेरिका ने की. दुनिया भर में 2024 में 80 देशों और इलाकों में लगभग 465 मिलियन नौकरियां सामान और सर्विस के एक्सपोर्ट और उनसे जुड़ी सप्लाई चेन के जरिए विदेशी मांग पर निर्भर थी.

278 मिलियन रोजगार के साथ, एशिया और पैसिफिक में इनमें से आधे से ज्यादा रोजगार थे. इसके बाद यूरोप और सेंट्रल एशिया में 96 मिलियन रोजगार थे. ग्लोबल ट्रेड पैटर्न ट्रेड-लिंक्ड रोजगार में दिखते हैं, जो कोविड -19 महामारी के दौरान कम हुआ, बाद में वापस बढ़ा, और कुल मिलाकर काफी हद तक स्थिर रहा जो 2024 में दुनिया भर में कुल रोजगार का लगभग 15.3फीसदी होगा.

सभी ट्रेड से जुड़े सेक्टर में मार्केट सर्विसेज में रोजगार का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है, जो 1995 में 35.9 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 48.6 फीसदी हो गया. कम और मिडिल इनकम वाले देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और ट्रेड 2005 में 6 फीसदी से बढ़कर 2024 में 14 फीसदी हो गया.

ज्यादा इनकम वाले देशों के दबदबे वाले इलाकों में बहुत ज्यादा लेवल के उलट—कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में 47.1फीसदी और यूरोप और सेंट्रल एशिया में 57.4प्रतिशत —इन्ट्रा-रीजनल ट्रेड से जुड़े ट्रेड-रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा अफ्रीका और अरब स्टेट्स में सिर्फ लगभग 5 फीसदी और दक्षिणी अमेरिका में 9.5 फीसदी था.

एशिया और पैसिफिक
2025 में रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1 परसेंट था, जो एक दशक पहले 5.1 परसेंट था. मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार काफी बना हुआ है. 2025 में कुल रोजगार का 16.1 प्रतिशत, पूर्वी एशिया में 20 प्रतिशत. युवाओं के रोजगार के लिए लगातार चुनौतियां बनी हुई है, खासकर चीन में जहां शहरी युवाओं में बेरोजगारी 2025 के मध्य तक 17.8 प्रतिशत तक पहुंच गई.

रिपोर्ट के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आईएलओ के डायरेक्टर-जनरल गिल्बर्ट हौंगबो ने अच्छे काम और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने और मजबूत संस्थाओं की मांग की, खासकर उन गरीब अर्थव्यवस्थाओं में जिनके पीछे छूट जाने का खतरा है.

मिस्टर हौंगबो ने कहा, 'जब तक सरकारें, मालिक और कर्मचारी मिलकर टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करते और महिलाओं और युवाओं के लिए अच्छी नौकरी के मौके नहीं बढ़ाते तब तक अच्छे काम की कमी बनी रहेगी और सामाजिक मेलजोल खतरे में रहेगा.'

संपादक की पसंद

