इस साल वैश्विक स्तर पर 18.6 करोड़ लोगों के बेरोजगार रहने का अनुमान है: ILO

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: हालिया रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इस साल वैश्विक बेरोजगारी दर रेट लगभग 4.9 फीसदी पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो लगभग 18.6 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने के बराबर है. पिछले 20 सालों में दुनिया भर में रोजगार की क्वालिटी में बढ़ोतरी धीमी रही है. बहुत ज्यादा गरीबी में रहने वाले मजदूरों का प्रतिशत 2015 और 2025 के बीच सिर्फ 3.1 प्रतिशत पॉइंट कम होकर 7.9 फीसदी हो गया, जबकि इससे पहले के दस सालों में इसमें 15 प्रतिशत की गिरावट आई थी. इसका मतलब है कि 28.4 करोड़ श्रमिक हर दिन 3 डॉलर से कम कमाते हैं, जिसे बहुत ज्यादा गरीबी माना जाता है. इसके अलावा, 2015 और 2025 के बीच, कम इनकम वाले देशों में बहुत ज्यादा और मध्यम वर्किंग गरीबी की दरें बढ़ीं, 2025 में लगभग 68 फीसदी वर्कर बहुत ज्यादा या मध्यम गरीबी में रह रहे थे. 2015 और 2025 के बीच गैरपंजीकृत श्रमिक की वैश्विक दर में 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले दशक में इसमें गिरावट आई थी. 2026 तक दुनिया भर में 2.1 बिलियन वर्कर इनफॉर्मल रूप से काम कर रहे होने का अनुमान है. लेकिन, रोजगार का मतलब हमेशा अच्छी नौकरी या अच्छी सैलरी नहीं होता, लगभग 30 करोड़ श्रमिक हर दिन 3डॉलर से भी कम कमाते हैं और बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं. इस साल लगभग 2.1 बिलियन लोगों के अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने का अनुमान है, जिन्हें जॉब सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और काम पर अधिकार बहुत कम मिलेंगे. 2026 में ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 1.0फीसदी रहने की उम्मीद है, जो पिछले दस सालों के एवरेज से थोड़ा कम है. देशों के अंदर बड़े अंतर का कारण जनसांख्यिकीय बदलाव हो सकते हैं. युवाओं की नौकरी खतरे में

रिपोर्ट में कम इनकम वाले देशों में युवाओं के लिए दुनिया भर में नौकरी की स्थिति को डरावना बताया गया है. एक चौथाई से ज़्यादा (27.9 प्रतिशत) न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं और न ही ट्रेनिंग ले रहे हैं. ज्यादा इनकम वाले देशों में पढ़े-लिखे युवा भी अनिश्चितता से बचे नहीं हैं. स्टडी में चेतावनी दी गई है कि एआई और ऑटोमेशन के कारण उनके लिए काम ढूंढना मुश्किल हो सकता है और टेक्नोलॉजी पर करीबी नजर रखने की जरूरत है. युवाओं के लिए जॉब मार्केट के हालात अभी भी मुश्किल हैं, खासकर कम इनकम वाले देशों में. नीट स्टेटस वाले युवाओं का प्रतिशत 2025 में 19.9फीसदी ​​से थोड़ा बढ़कर 20 फीसदी हो गया, जबकि ग्लोबल युवा बेरोजगारी दर 2024 में 12.3 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर 12.4 फीसदी हो गई. यह परेशान करने वाली बात है क्योंकि नीट स्टेटस वाले 257 मिलियन युवाओं ने जरूरी जानकारी, काबिलियत और अनुभव पाने का मौका खो दिया, जिससे भविष्य में नौकरी मिलने के उनके मौके बेहतर हो सकते थे. हाल ही में युवा वर्कर्स पर एआई अपनाने के असर को लेकर चिंताएं सामने आई हैं, खासकर उन पर जो हाई-स्किल्ड कामों में अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहे हैं.