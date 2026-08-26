महंगा होगा कर्ज, फिर सताएगी महंगाई! जानिए क्यों IMF प्रमुख ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर कही यह बड़ी बात
तेल संकट और एआई निवेश की आर्थिक रस्साकशी के बीच आईएमएफ प्रमुख ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमान सुधार और महंगाई का नया जोखिम जताया.
Published : August 26, 2026 at 1:24 PM IST
वॉशिंगटन: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था दो बड़े बदलावों के बीच फंसी हुई है. एक तरफ पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' समुद्री मार्ग बंद होने से तेल का संकट गहरा गया है, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में हो रहे भारी निवेश ने बाजार में नई जान फूंक दी है.
आईएमएफ प्रमुख के अनुसार, इन दोनों ताकतों के बीच एक तरह की आर्थिक 'रस्साकशी' चल रही है. हालांकि, राहत की बात यह है कि दुनिया ने तेल संकट के इस बड़े झटके को हमारी उम्मीद से बेहतर तरीके से संभाला है. ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देशों ने अपने सुरक्षित तेल और गैस भंडार (रिजर्व) का सही समय पर इस्तेमाल किया और गैर-खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति बढ़ाई गई.
AI बना दुनिया की तरक्की का नया इंजन
जॉर्जीवा ने बताया कि एआई (AI) की शुरुआत भले ही मुख्य रूप से अमेरिका से हुई थी, लेकिन अब यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की का इंजन बन चुका है. अब दुनिया भर के देश डेटा सेंटर बनाने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने में जुटे हैं. अमेरिका में कंपनियों की अच्छी कमाई और मजबूत उपभोक्ता मांग के कारण बाजार को काफी मदद मिल रही है.
सर्दियों से पहले तेल और महंगाई की चिंता
भले ही अभी हालात काबू में दिख रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है. आईएमएफ प्रमुख ने चेतावनी दी कि दुनिया में तेल और गैस के सुरक्षित भंडार अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और जल्द ही उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां शुरू होने वाली हैं. अगर इस दौरान तेल की कीमतें दोबारा बढ़ती हैं, तो महंगाई फिर से बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंकों (जैसे भारत का RBI या अमेरिका का फेडरल रिजर्व) को ब्याज दरों को ऊंचा रखना पड़ेगा, जिससे कर्ज चुकाना और महंगा हो जाएगा.
गरीब देशों पर सबसे ज्यादा असर
इस आर्थिक रस्साकशी का असर हर देश पर एक जैसा नहीं है. जो गरीब और कम आय वाले देश ईंधन आयात पर निर्भर हैं, वे पहले से ही मुश्किल में हैं. तेल और खाद की कमी के कारण वहां खाने-पीने का संकट पैदा हो सकता है. इसके अलावा, विकासशील देशों के पास एआई (AI) की इस आधुनिक रेस में पीछे छूट जाने का भी बड़ा जोखिम है.
आईएमएफ ने भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए साल 2026 के लिए वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है.
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