Zomato CEO ने कहा- गिग वर्क दबाव नहीं डालता, पार्टनर्स की कमाई 10.9% बढ़ी
एटरनल के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने गिग वर्क मॉडल का किया, उन्होंने कहा- यह लचीला, लाभकारी और सुरक्षित रोजगार प्रदान करता है.
Published : January 3, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: गिग वर्कर्स के भुगतान और कार्य परिस्थितियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच, एटरनल के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि गिग मॉडल डिलीवरी पार्टनर्स पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता. उन्होंने यह भी कहा कि लचीले शेड्यूल और कल्याणकारी भत्तों के कारण गिग वर्क कई लोगों के लिए एक भरोसेमंद आय का स्रोत बन चुका है.
एटरनल के पास ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के व्यवसाय हैं. गोयल के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब गिग वर्कर्स की यूनियनों ने बेहतर भुगतान और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं.
गोयल ने ट्विटर (X) पर साझा आंकड़ों के अनुसार कहा कि, 2025 में ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा खर्च किया. उन्होंने बताया कि डिलीवरी पार्टनर्स की औसत प्रति घंटा आय (EPH) 2024 में ₹92 थी, जो 2025 में बढ़कर ₹102 हो गई, यानी लगभग 10.9 प्रतिशत की वृद्धि. उन्होंने यह भी बताया कि लंबी अवधि में EPH में निरंतर वृद्धि देखी गई है.
10 मिनट की डिलीवरी प्रतिबद्धता और सुरक्षा
गोयल ने स्पष्ट किया कि 10 मिनट डिलीवरी का वादा डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव नहीं डालता, क्योंकि पार्टनर्स अपने अनुसार समय का प्रबंधन कर सकते हैं. हालांकि, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने चिंता जताई कि कुछ मामलों में तेज ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है.
गिग वर्कर्स यूनियन की मांगें
गिग वर्कर्स की यूनियन GIPSWU ने पिछले महीने श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखा कि 10-20 मिनट डिलीवरी मांडेट को तत्काल बंद किया जाए ताकि श्रमिकों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे.
कम नियम और लचीला कार्य मॉडल
गोयल ने कहा कि भारत की गिग अर्थव्यवस्था के लिए कम नियम होना जरूरी है, जिससे अधिक लोग ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में आ सकें. उन्होंने बताया कि 2025 में औसत डिलीवरी पार्टनर ने सिर्फ 38 दिन काम किया, प्रति दिन लगभग 7 घंटे, और केवल 2.3 प्रतिशत पार्टनर्स ने 250 दिन से अधिक काम किया.
यदि कोई डिलीवरी पार्टनर 10 घंटे प्रतिदिन और 26 दिन काम करे, तो सकल आय लगभग ₹26,500 होगी. ईंधन और रखरखाव (~20 प्रतिशत) के बाद शुद्ध आय लगभग ₹21,000 होगी.
सरकारी सुधार और भविष्य की संभावनाएं
सरकार ने सभी चार श्रम संहिता लागू की हैं, जिससे गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलेगा. भारत में वर्तमान में गिग वर्कर्स की संख्या 12.7 मिलियन है, और यह 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक पहुंच सकती है.
यह भी पढ़ें- गिग वर्कर्स को मिलेगा हेल्थ, लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस! साल में 90 दिन काम जरूरी