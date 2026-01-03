ETV Bharat / business

Zomato CEO ने कहा- गिग वर्क दबाव नहीं डालता, पार्टनर्स की कमाई 10.9% बढ़ी

नई दिल्ली: गिग वर्कर्स के भुगतान और कार्य परिस्थितियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच, एटरनल के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि गिग मॉडल डिलीवरी पार्टनर्स पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता. उन्होंने यह भी कहा कि लचीले शेड्यूल और कल्याणकारी भत्तों के कारण गिग वर्क कई लोगों के लिए एक भरोसेमंद आय का स्रोत बन चुका है.

एटरनल के पास ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के व्यवसाय हैं. गोयल के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब गिग वर्कर्स की यूनियनों ने बेहतर भुगतान और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं.

गोयल ने ट्विटर (X) पर साझा आंकड़ों के अनुसार कहा कि, 2025 में ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा खर्च किया. उन्होंने बताया कि डिलीवरी पार्टनर्स की औसत प्रति घंटा आय (EPH) 2024 में ₹92 थी, जो 2025 में बढ़कर ₹102 हो गई, यानी लगभग 10.9 प्रतिशत की वृद्धि. उन्होंने यह भी बताया कि लंबी अवधि में EPH में निरंतर वृद्धि देखी गई है.

10 मिनट की डिलीवरी प्रतिबद्धता और सुरक्षा

गोयल ने स्पष्ट किया कि 10 मिनट डिलीवरी का वादा डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव नहीं डालता, क्योंकि पार्टनर्स अपने अनुसार समय का प्रबंधन कर सकते हैं. हालांकि, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने चिंता जताई कि कुछ मामलों में तेज ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है.