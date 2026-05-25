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गर्मी में दिन-रात चलाएं AC, फिर भी आएगा जीरो बिजली बिल! तुरंत नोट करें आवेदन का यह आसान तरीका

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भीषण गर्मी के इस मौसम में घरों और दफ्तरों में एसी (AC) और कूलर दिन-रात चल रहे हैं. इसके कारण आम जनता पर भारी-भरकम बिजली बिल का बोझ बढ़ रहा है. यदि आप भी हर महीने ₹5,000 तक के भारी बिजली बिल से परेशान हैं, तो केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना' आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है. सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि (डेडलाइन) मार्च 2027 तय की है. प्राधिकारी लगातार देशवासियों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारी संख्या में आवेदन करने की अपील कर रहे हैं. कितना खर्च और कितनी मिलेगी सब्सिडी?

आमतौर पर बिना सब्सिडी के सोलर पैनल लगवाने पर प्रति किलोवाट ₹60,000 से ₹80,000 तक का खर्च आता है. लेकिन इस सरकारी योजना के तहत लागत पर 40% से 60% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है: 1 kW सिस्टम: इस पर सरकार आपको ₹30,000 तक की सब्सिडी देगी (छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त).

2 kW सिस्टम: इस प्लांट को लगाने पर आपको ₹60,000 की सब्सिडी मिलेगी.

3 kW या बड़ा सिस्टम: इस पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी का प्रावधान है (एसी चलाने वाले बड़े घरों के लिए बेस्ट). अधिकारियों के अनुसार, पूरे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की कुल लागत ₹80,000 से लेकर ₹2,00,000 तक आती है, जो सब्सिडी के बाद काफी कम हो जाती है.