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गर्मी में दिन-रात चलाएं AC, फिर भी आएगा जीरो बिजली बिल! तुरंत नोट करें आवेदन का यह आसान तरीका

मार्च 2027 तक पीएम सूर्या घर योजना के तहत सब्सिडी के साथ सोलर पैनल लगवाकर अपना बिजली बिल जीरो करने का सुनहरा मौका.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 2:26 PM IST

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नई दिल्ली: भीषण गर्मी के इस मौसम में घरों और दफ्तरों में एसी (AC) और कूलर दिन-रात चल रहे हैं. इसके कारण आम जनता पर भारी-भरकम बिजली बिल का बोझ बढ़ रहा है. यदि आप भी हर महीने ₹5,000 तक के भारी बिजली बिल से परेशान हैं, तो केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना' आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है. सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि (डेडलाइन) मार्च 2027 तय की है. प्राधिकारी लगातार देशवासियों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारी संख्या में आवेदन करने की अपील कर रहे हैं.

कितना खर्च और कितनी मिलेगी सब्सिडी?
आमतौर पर बिना सब्सिडी के सोलर पैनल लगवाने पर प्रति किलोवाट ₹60,000 से ₹80,000 तक का खर्च आता है. लेकिन इस सरकारी योजना के तहत लागत पर 40% से 60% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है:

  • 1 kW सिस्टम: इस पर सरकार आपको ₹30,000 तक की सब्सिडी देगी (छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त).
  • 2 kW सिस्टम: इस प्लांट को लगाने पर आपको ₹60,000 की सब्सिडी मिलेगी.
  • 3 kW या बड़ा सिस्टम: इस पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी का प्रावधान है (एसी चलाने वाले बड़े घरों के लिए बेस्ट).

अधिकारियों के अनुसार, पूरे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की कुल लागत ₹80,000 से लेकर ₹2,00,000 तक आती है, जो सब्सिडी के बाद काफी कम हो जाती है.

सिर्फ 7% ब्याज पर मिलेगा लोन
यदि आपके पास सोलर पैनल लगवाने के लिए तुरंत पैसे नहीं हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. सरकार इस योजना के लिए आसान किश्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी दे रही है. आवेदक मात्र 7 प्रतिशत के बेहद कम ब्याज दर पर ₹2,00,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज और चीजें होनी अनिवार्य हैं:

  • आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
  • एक चालू बैंक खाता (सब्सिडी ट्रांसफर के लिए)
  • स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन
  • लोन लेने के लिए: पैन कार्ड (PAN Card) और एक वैलिड ईमेल आईडी.

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन कर अपना उपभोक्ता नंबर (Consumer Number) डालना होगा. इसके बाद बिजली बिल अपलोड करके अप्रूवल पाना होगा. यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर भी सहायता ले सकते हैं. मार्च 2027 से पहले आवेदन कर आज ही अपने घर को क्लीन एनर्जी से जोड़ें और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाएं.

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