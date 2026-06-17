Ayushman Yojana: क्या आपको भी मिलेगा ₹5 लाख का मुफ्त इलाज? घर बैठे 2 मिनट में ऐसे चेक करें अपना नाम
आयुष्मान भारत योजना के तहत योग्य परिवारों और 70+ बुजुर्गों को सालाना ₹5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है.
Published : June 17, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद: केंद्र सरकार की ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (PMJAY) देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जांच करना बेहद जरूरी है.
कब और क्यों शुरू हुई यह योजना?
इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत साल 2018 में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को महंगी चिकित्सा लागत से बचाना है. योजना के अंतर्गत देश भर के हजारों सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराया जा सकता है.
किसे मिलता है इसका लाभ?
आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों और राशन कार्ड के आधार पर तय की जाती है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियम हैं:
- ग्रामीण क्षेत्र: कच्चे मकान में रहने वाले, भूमिहीन मजदूर, दिहाड़ी कमाने वाले और अत्यंत गरीब परिवार इसके पात्र हैं.
- शहरी क्षेत्र: कूड़ा उठाने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, दर्जी और अन्य कम आय वाले कामगार इसमें शामिल हैं.
- बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत: सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है. अब देश के 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो.
- अपवाद: जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी में है, टैक्स भरता है, या जिनके पास कार या ट्रैक्टर है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं.
योजना के मुख्य फायदे
- ₹5 लाख का मुफ्त बीमा: प्रति वर्ष पूरे परिवार के लिए ₹5 लाख तक का हेल्थ कवर.
- कैशलेस इलाज: अस्पताल में भर्ती होने पर जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ता.
- पुरानी बीमारियां भी शामिल: योजना से जुड़ने के पहले दिन से ही सभी पुरानी और गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त होता है.
- अतिरिक्त खर्च शामिल: अस्पताल में भर्ती होने से पहले की जांचें और डिस्चार्ज होने के बाद की दवाइयों का खर्च भी इसमें शामिल है.
कैसे जांचें अपनी पात्रता और कैसे बनाएं कार्ड?
अपनी योग्यता जांचने के लिए आप आधिकारिक बेनेफिशरी पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) या अपने मोबाइल में 'Ayushman App' डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें. इसके बाद अपने राज्य, जिले और आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर की मदद से अपना नाम खोजें.
यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से e-KYC प्रक्रिया को पूरा करके तुरंत अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं जानते, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सरकारी अस्पताल के आयुष्मान काउंटर पर जाकर जरूरी दस्तावेज दिखाकर अपना कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं.
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