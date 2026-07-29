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भारत में नौकरियों पर मंडराया Gen-AI का साया: गोल्डमैन सैक्स ने बताया किन 12% जॉब्स पर है खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई के आने से लोगों के काम छूटेंगे नहीं, बल्कि नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 2:23 PM IST

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नई दिल्ली: दुनिया की बड़ी वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Gen-AI) भारत में नौकरी करने के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा. रिपोर्ट कहती है कि एआई तकनीक के कारण भारत में खेती से अलग हटकर काम करने वाले 8 से 12 प्रतिशत लोगों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी नहीं आएगी, बल्कि यह तकनीक 42 से 48 प्रतिशत कर्मचारियों की मदद करेगी और उनका काम आसान बनाएगी.

नौकरियां खत्म नहीं होंगी, काम का तरीका बदलेगा
रिपोर्ट के मुताबिक, एआई के आने से लोगों के काम छूटेंगे नहीं, बल्कि नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा. जो काम रोज-रोज एक जैसे होते हैं या जिनमें दिमाग का बहुत सामान्य इस्तेमाल होता है, उन्हें एआई खुद करने लगेगा. इससे कर्मचारियों का समय बचेगा और वे ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे सकेंगे. वहीं, जिन कामों में शारीरिक मेहनत यानी फिजिकल लेबर की जरूरत होती है, उन पर इस नई तकनीक का कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

अगर एआई तकनीक आने वाले समय में जटिल काम भी करने लगी—जैसे कि पैसों का हिसाब-किताब देखना, कंपनी के नियमों की जांच करना और डेटा को समझना—तो लगभग 13 से 15 प्रतिशत काम ऑटोमेशन (मशीनों) के दायरे में आ जाएंगे.

किन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीक का सबसे ज्यादा असर सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र पर पड़ेगा. इसमें शिक्षा, मीडिया, वित्तीय सेवाएं और प्रोफेशनल सर्विसेज शामिल हैं.

  • ऑफिस और क्लेरिकल स्टाफ: दफ्तरों में क्लर्क और सपोर्ट स्टाफ का काम करने वाले लोगों (3%) की नौकरियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है.
  • प्रोफेशनल्स और सेल्स: इसके बाद प्रोफेशनल्स (3%), सेल्स और सर्विस वर्कर्स (2%) और तकनीशियनों (1%) के काम करने का तरीका बदलेगा.

उदाहरण के लिए, बैंकों और फाइनेंस कंपनियों में एआई बुनियादी हिसाब-किताब के काम को खुद संभाल लेगा. इससे वहां के अधिकारियों को मदद मिलेगी, लेकिन पीछे बैठकर रूटीन काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका बदल जाएगी.

शारीरिक मेहनत वाले क्षेत्रों में बढ़ेंगी नौकरियां
इस रिपोर्ट में एक राहत भरी खबर भी है. जिन कामों में इंसानों को खुद मौजूद रहकर हाथ से काम करना पड़ता है, वहां नौकरियों के मौके बढ़ेंगे. जैसे, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एआई का असर न के बराबर होगा. रिपोर्ट का अनुमान है कि

  • शारीरिक रूप से किए जाने वाले कामों में 4% तक नौकरियां बढ़ सकती हैं.
  • कारीगरों और ट्रेड से जुड़े कामों में 3% की बढ़त हो सकती है.
  • प्लांट और मशीनों को चलाने वाले ऑपरेटरों के क्षेत्र में 2% तक नौकरियां बढ़ सकती हैं.

यह है कि जेनेरेटिव एआई इंसानों की जगह लेने के बजाय उनके मददगार के रूप में काम करेगा. यह तकनीक उबाऊ और एक जैसे कामों को खत्म करके इंसानों को कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका देगी.

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