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भारत में नौकरियों पर मंडराया Gen-AI का साया: गोल्डमैन सैक्स ने बताया किन 12% जॉब्स पर है खतरा

नई दिल्ली: दुनिया की बड़ी वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Gen-AI) भारत में नौकरी करने के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा. रिपोर्ट कहती है कि एआई तकनीक के कारण भारत में खेती से अलग हटकर काम करने वाले 8 से 12 प्रतिशत लोगों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी नहीं आएगी, बल्कि यह तकनीक 42 से 48 प्रतिशत कर्मचारियों की मदद करेगी और उनका काम आसान बनाएगी.

नौकरियां खत्म नहीं होंगी, काम का तरीका बदलेगा

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई के आने से लोगों के काम छूटेंगे नहीं, बल्कि नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा. जो काम रोज-रोज एक जैसे होते हैं या जिनमें दिमाग का बहुत सामान्य इस्तेमाल होता है, उन्हें एआई खुद करने लगेगा. इससे कर्मचारियों का समय बचेगा और वे ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे सकेंगे. वहीं, जिन कामों में शारीरिक मेहनत यानी फिजिकल लेबर की जरूरत होती है, उन पर इस नई तकनीक का कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

अगर एआई तकनीक आने वाले समय में जटिल काम भी करने लगी—जैसे कि पैसों का हिसाब-किताब देखना, कंपनी के नियमों की जांच करना और डेटा को समझना—तो लगभग 13 से 15 प्रतिशत काम ऑटोमेशन (मशीनों) के दायरे में आ जाएंगे.

किन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीक का सबसे ज्यादा असर सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र पर पड़ेगा. इसमें शिक्षा, मीडिया, वित्तीय सेवाएं और प्रोफेशनल सर्विसेज शामिल हैं.